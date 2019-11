UHasselt werkt mee aan grootschalig onderzoek naar MS

Omdat peperdure behandelingen niet altijd aanslaan, speurt de UHasselt in Europa's grootste immunologisch onderzoek ooit naar 'biomarkers' voor gepersonaliseerde therapieën voor multiple sclerose.

Met een budget van meer dan 80 miljoen euro - gespreid over zeven jaar - is het 3TR-project Europa's grootste immunologische onderzoeksproject ooit naar therapievoorspellers, of stoffen in het lichaam die op voorhand al kunnen aangeven of een therapie al dan niet zal aanslaan.

De publiek-private cofinanciering van de Europese Commissie en de Europese Federatie van Farmaceutische industrieën en associaties (EFPIA) verzamelt 69 partners, universiteiten en allerlei disciplines, van systeembiologen tot bio-informatici, maar ook farmabedrijven en kmo's, uit 15 landen rond zeven aandoeningen, waaronder reumatoïde artritis, astma, darmziektes (zoals de ziekte van Crohn) en multiple sclerose (MS).

De rode draad? Een dieper begrip ontwikkelen van de achterliggende celmechanismen van de chronische aandoeningen, om therapie op maat voor te schrijven en de vaak hoog oplopende zorgkosten, als gevolg van behandelingen die niet aanslaan, te drukken.

20.000 euro per jaar

Voor MS is BIOMED, het Biomedisch onderzoeksinstituut van de UHasselt, de enige Belgische partner in het multidisciplinaire 3TR-project. 'Vandaag bestaan er nog geen biomarkers of voorspellende stoffen die kunnen aangeven welke MS-therapie aanslaat bij welke patiënt', zegt UHasselt-professor Veerle Somers, die met haar onderzoeksgroep werkt aan biomarkers voor neurologische en immunologische aandoeningen.

'In België heb je iets meer dan 12.000 MS-patiënten. Vandaag hebben we een vijftal eerstelijnstherapieën, medicaties of inspuitingen in verschillende varianten die een eerder algemene werking hebben op de verstoorde immuniteit. Maar die slaan niet altijd aan. Net zomin als de heel gerichte, vaak ook erg dure tweedelijnsmedicatie, die tot meer dan 20.000 euro per patiënt per jaar kost.'

Naar gepersonaliseerde geneeskunde

De kracht van de krachtenbundeling rond MS in het 3TR-project is net de grootschaligheid, aldus professor Somers, die in eigen land structureel samenwerkt met het Noord-Limburgse Revalidatie & MS Centrum Pelt. 'We zullen met partners zo'n 400 nieuwe MS-patiënten over heel Europa rekruteren en overal op dezelfde manier bloed-, ruggenmergvloeistof- en urinestalen verzamelen.'

'Maar daarnaast krijgen we toegang tot klinische data van farmabedrijven die nieuwe MS-behandelingen op de markt brachten. Alle gegevens worden samengebracht in een centraal dataplatform. Met dit project hopen we belangrijke stappen te zetten naar gepersonaliseerde geneeskunde.'

'Het zal een enorme bijdrage leveren aan een betere zorg voor mensen met MS', oordeelt Veronica Popescu, MS-neuroloog bij Revalidatie & MS Centrum Pelt. 'Omdat de keuze tussen de beschikbare behandelingen beperkt kan worden en er gezocht wordt naar de medicatie die zeer specifiek geschikt is voor de individuele patiënt. Zo zullen we sneller een remissie van de ziekte kunnen bereiken, en dat met minder nevenwerkingen en ongemakken voor de patiënt.'

Meer dan 50.000 patiënten