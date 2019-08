UZ Brussel zet artificiële intelligentie in aan operatietafel

Computer speurt naar dementie

Aan de VUB en het UZ Brussel loopt een onderzoeksproject om te voorspellen hoe een neurologische aandoening als multiple sclerose (MS) of dementie zich zal ontwikkelen.

‘Met machine learning gaan we op zoek naar complexe verbanden in de data’, zegt Guy Nagels, afdelingshoofd Neurologie. ‘We hopen zo te komen tot modellen die voor een individuele MS-patiënt kunnen voorspellen hoe de ziekte zal evolueren. Zo kunnen we de meest geschikte behandeling kiezen. Als de kans klein is dat de toestand van de patiënt de komende vijf jaar gaat verergeren, hoeven we misschien niet over te gaan tot krachtige medicatie met potentieel zware nevenwerkingen.’

Bij dementie is het de bedoeling dat de artificiële intelligentie zal helpen om een diagnose te stellen. Als iemand op latere leeftijd moeite krijgt om zich dingen te herinneren, is het de bedoeling dat het rekenmodel kan inschatten of het geheugenverlies deel uitmaakt van het normale verouderingsproces of dat het een voorbode is van Alzheimer.

Binnen het UZ Brussel wordt artificiële intelligentie ook gebruikt voor de behandeling van kanker. Er lopen onderzoeksprojecten om met zelflerende algoritmes de exacte plaats af te bakenen waar bestraald moet worden en om de beste invalshoek te kiezen bij radiotherapie.

Artificiële intelligentie moet er helpen om de exacte stralingsdosis te bepalen en die gericht toe te dienen, zodat de omliggende organen gespaard blijven.