UZ Gent laat blinde zien met bionisch oog

De eerste toepassing van het bionische oog was gratis. Hoeveel het in de toekomst zal kosten, is nog onduidelijk. In België zouden naar schatting 75 patiënten in aanmerking komen voor de behandeling. Die is overigens niet toepasbaar voor mensen die blind geboren zijn, omdat bij hen de visuele link tussen het oog en de hersenen niet ontwikkeld is.