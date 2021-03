UZ Leuven is een van de beste ziekenhuizen ter wereld

Het Amerikaanse magazine Newsweek heeft het UZ Leuven campus Gasthuisberg verkozen tot een van de beste ziekenhuizen ter wereld. In zijn jaarlijkse ranking van 's werelds 200 beste ziekenhuizen staat het op plaats 31. Ook de Cliniques Universitaires Saint-Luc (Brussel) en het UZ Gent komen voor op de lijst.

Voor de samenstelling van de lijst werkte Newsweek samen met Statista Inc., een Duits bedrijf met een specialisatie in markt- en consumentendata. Het onderzoek concentreerde zich op 25 landen en is gebaseerd op de inschattingen van experts, patientensurveys en prestatie-indicatoren van de ziekenhuizen.