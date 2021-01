Uit dit magazijn in Temse vertrekken wekelijks 30 miljoen spuiten

Met 100.000 vierkante meter aan magazijnen is Temse de slagader voor leveringen van medisch materiaal van het Amerikaanse Becton Dickinson in een groot deel van de wereld.

Van bloedafnamebuisjes over coronatesten tot vaccinspuiten, het distributiecentrum in Temse van de Amerikaanse producent van medische materialen Becton Dickinson is een levensader voor zorgverleners in Europa, het Midden-Oosten, Rusland en Afrika.

‘Kijk, dit is een pallet met dozen vol spuiten om coronavaccins toe te dienen.’ Alexander Alonso, de directeur Benelux van Becton Dickinson, wijst naar een voorbij zoevende vorkheftruck in een van de drie distributiecentra in Temse.

Van injectienaalden en -spuiten, over infuuspompen en bloedafnamebuisjes, tot corona(snel)testen en de robotsystemen die medicatie verplaatsen bij uw apotheker, dagelijks komen hier 50 vrachtwagens met duizenden soorten medisch materiaal aan vanuit productiesites over de hele wereld van het beursgenoteerde bedrijf met zijn hoofdzetel in New Jersey.

In BD, een groep met 70.000 werknemers, is de hub van 100.000 vierkante m2 in Temse een levensader voor de bevoorrading van ziekenhuizen, laboratoria, farmabedrijven, overheden en niet-gouvernementele organisaties in Europa, Rusland, het Midden-Oosten en Afrika.

42 meter hoge rekken

‘Als deze site ooit plat zou liggen, heeft de Europese gezondheidszorg een groot probleem’, zegt Alonso, terwijl een onbemande kraan over een smal spoor heen en weer rijdt tussen de 42 meter hoge rekken, waarbij ze in doorzichtige folie gewikkelde dozen verplaatst. ‘De orders worden hier per computer ingegeven en producten van hetzelfde type verspreiden we, zodat er bijvoorbeeld bij een brand geen bevoorradingsprobleem kan ontstaan.’

30 miljoen spuiten en naalden Door de vaccinatiecampagnes verlaten wekelijks 30 miljoen spuiten en naalden de BD-site in Temse.

Toen er nog geen sprake was van coronavaccinaties, vertrokken vanuit Temse per week gemiddeld 20 miljoen naalden en spuiten. ‘Denk aan materiaal voor routinevaccins in Afrika voor spelers als Artsen Zonder Grenzen’, zegt Alonso. Maar sinds november is het alle hens aan dek en vliegen wekelijks 30 miljoen stuks de deur uit.

‘Dat surplus is toe te schrijven aan de wereldwijde campagnes om coronavaccins toe te dienen.’ Zo bestelde ons land 12 miljoen injectiespuiten en -naalden en nog eens 2,5 miljoen optreknaalden, om de vaccins uit de multidosisflacons te trekken.

Ook landen als Nederland, Canada, Australië en Saoedi-Arabië klopten bij marktleider BD aan. Klassiek produceert die 7 miljard spuiten en naalden per jaar, onder meer in sites in Spanje en Azië. Maar de pandemie legde daar tot dusver een bestelling van 1 miljard stuks bovenop. ‘We moeten die onder tijdsdruk produceren en verdelen, maar voorlopig redden we het’, zegt Alonso, die verantwoordelijk is voor de 1.200 werknemers in de Benelux, van wie 340 in Temse werken.

Vrachtwagen voor Italië

Sinds eind november is het al vaccinmateriaal wat de klok slaat. ‘Normaal bevat een vrachtwagen met medisch materiaal voor Italië tientallen verschillende producten. Nu zijn dat er eigenlijk maar twee: spuiten en naalden.’

‘Wist u trouwens dat er tientallen soorten vaccinspuiten bestaan? Nederland bestelde er duurdere en nog veiligere dan België’, zegt Alonso, terwijl hij een foto toont op zijn gsm. ‘Ziet u dat stukje boven op de spuit? Dat duw je meteen na de vaccinatie over de naald, zodat niemand zich nog kan prikken. Dat is een extra veiligheid, omdat de zorgverlener zo niet geïnfecteerd kan raken met eventueel besmet bloed.’

Als ’s werelds grootste producent van naalden en spuiten, met een marktaandeel van zowat 70 procent, stond BD sowieso sterk bij het losbarsten van de coronavaccinatiecampagnes. ‘Maar daarnaast zagen we de voorbije maanden ook de vraag versnellen naar onze PCR-testen voor diagnoses en naar onze snelle antigeentesten.’

‘In de lente kregen we dan weer veel bestellingen uit Italië voor infuuspompen, om medicatie toe te dienen in scholen en sporthallen die destijds fungeerden als ziekenhuizen. Er werd zelfs op een gegeven moment een vliegtuig vol medisch materiaal in Oostende gecharterd om de dag nadien in Milaan extra beddencapaciteit te kunnen creëren.’

Toch ontsnapte ook BD niet aan de impact van de coronacrisis. Mede door de vele lockdowns en het uitstel van niet-essentiële behandelingen in ziekenhuizen daalde de vraag naar bepaalde producten een tijdlang fors.

‘Denk aan operatiemateriaal’, zegt Alonso. ‘Voor sommige productgroepen zaten we op een gegeven moment maar aan 20 procent van de normale capaciteit. Maar net omdat we als bedrijf op zoveel producten inzetten, blijft de eindbalans in evenwicht.’