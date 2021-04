Uitgestelde zorg duwt omzet Fagron lager

Rafael Padilla, CEO van Fagron: 'in het eerste kwartaal lag het aantal voorschriften onder het niveau van vorig jaar'.

De specialist in apothekersbereidingen kampt vooral in Europa met een scherpe daling van het aantal doktersbezoeken en dus voorschriften.

Fagron , de specialist in magistrale bereidingen voor apotheken, zag over het eerste kwartaal de omzet bijna 5 procent krimpen, tot 135 miljoen euro.

In de zone EMEA, zeg maar 'Groot-Europa', daalde de omzet met 7 procent naar 63 miljoen euro. Gezuiverd voor wisselkoersen en overnames (in Duitsland en Israël) was er zelfs een krimp van 11 procent.

De regio weegt zwaar door: in 2020 tekende ze nog een kleine helft van de omzet en een ruime helft de bedrijfswinst van de groep.

Fagron-CEO Rafael Padilla wijt de daling aan de 'verregaande lockdowns' in de eerste maanden van 2021, 'terwijl het eerste kwartaal van 2020 nagenoeg nog niet geraakt werd door covid-19'.

Door de lockdowns stellen mensen vaker een doktersbezoek uit en dat leidt tot een daling van het aantal voorschriften, zo signaleert hij. 'In het eerste kwartaal lag het aantal voorschriften niet alleen onder het niveau van vorig jaar, maar ook lager dan het vierde kwartaal van 2020.'

Padilla, die als CEO ook ad interim optreedt als topman van de zone EMEA, benadrukt wel dat er werk is gemaakt van het efficiënter maken van de organisatie: deze maand start de groep met het bundelen van zijn herverpakkingsactiviteiten in een nieuwe fabriek in Polen.

De relatief zwakke prestatie op de Europese thuismarkt weegt al sinds de publicatie van de jaarcijfers, in februari, op de beurskoers (zie grafiek).

Voorgevulde infuuszakken

De omzetkrimp vloeit ook voor uit negatieve wisselkoerseffecten, met name van de koersval van de Braziliaanse real. Tegen constante wisselkoersen was er een lichte groei met 2,6 procent.

In Latijns-Amerika, waar de apotheken veelal geopend bleven, daalde de omzet bij reële wisselkoerseen met 6,7 procent, maar was er bij constante wisselkoersen sprake van een groei met 21 procent.

In Noord-Amerika was er een groei met 1 procent tegen reële en met 10 procent bij constante wisselkoersen. De megafabriek voor steriele bereidingen in Wichita groeide dankzij een reeks nieuwe productlanceringen, waaronder een uitbreiding van het assortiment voorgevulde infuuszakken.

De fabriek zat in maart op een zogenaamde runrate (omzet op jaarbasis) van circa 60 miljoen dollar en Fagron verwacht in heel 2021 een groeiversnelling.

Herstel

Fagron mikt na de verzwakking in het eerste kwartaal wel op herstel. Voor heel 2021 mikt de groep nog steeds op een 'een groei van zowel omzet als winstgevendheid.'