Uniek kankeronderzoek effent pad voor vroege detectie

Vroege kankersignalen zie je al jaren of zelfs decennia voor de diagnose in de cellen. Dat leert uniek en grootschalig geneticaonderzoek in het vakblad Nature.

Meer dan duizend wetenschappers en allerlei teams uit 37 landen bundelden meer dan tien jaar de krachten in de 'Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes', de meest uitgebreide studie naar de genetica van kanker die ooit is gevoerd.

Ze analyseerden de volledige genetische code van 2.658 tumoren en 38 kankertypes en vergeleken die met de genomen van gezond weefsel bij dezelfde patiënten. Op basis van de verschillen slaagden ze erin alle biologische routes in kaart te brengen die kanker veroorzaken. Hun baanbrekende bevindingen zijn pas gepubliceerd in het vakblad Nature.

Weg naar vroege vaststelling

'Voor meer dan 30 soorten kankers weten we nu welke specifieke genetische veranderingen plaatsvinden en wanneer', zegt een van de projectleiders, de Vlaming Peter Van Loo van het Londense Francis Crick Institute, aan de lijn vanuit Los Angeles. 'Door die patronen te ontsluieren moet het nu mogelijk zijn nieuwe diagnostische testen te ontwikkelen die signalen van kanker veel vroeger oppikken.'

Tumordetectie via bloed

De wetenschappers onderzochten onder andere hoeveel mutaties nodig zijn om van een gezonde cel een kankercel te maken en wanneer die precies plaatsgrijpen. Ze zagen datr gemiddeld 1 tot 10 mutaties nodig zijn. Ongeveer de helft deed zich voor in slechts negen genen. Een kleine groep gemeenschappelijke genen is er dus verantwoordelijk voor dat gezonde cellen muteren tot kankercellen.

Zo'n mutatie laat DNA-sporen na in het bloed, omdat kankercellen of DNA van kankercellen circuleren. Dat biedt dan weer kansen voor tumordetectie via het bloed, een procedé in volle ontwikkeling.

'Voor meer dan 30 soorten kankers weten we nu welke specifieke genetische veranderingen er plaatsvinden en wanneer.' Peter Van Loo Onderzoeker Francis Crick Institute

'Kankerarcheologie'

De medewerkers aan het Pan-Cancer Project slaagden erin de kankerarcheologie, of de historiek van tumoren, van A tot Z te traceren. 'Ze brengen de hele ontstaansgeschiedenis in kaart', zegt Sabine Tejpar, darmkankerspecialist van het UZ Leuven, die de Nature-studie en KU Leuven-alumnus Peter Van Loo goed kent.

'Zoveel encyclopedische data zijn nooit eerder verzameld', aldus Tejpar. 'Nu weten we wat de vroege en late letsels zijn bij bijvoorbeeld longkankertumoren. Je zou voor alle tumortypes een lijst kunnen opstellen van de meest voorkomende vroege signalen. Therapeutisch opent dat veel perspectieven, zoals het antwoord vinden op de vraag hoe we het groeipotentieel van een tumor kunnen indijken.'

Gerichte therapie

Volgens Van Loo liggen de grootste mogelijkheden bij vroege detectie. 'Daar wordt al onderzoek naar gevoerd, maar dat is nog toekomstmuziek. Je kan ook denken aan therapieën die zich richten op vroege mutaties en andere die dan weer focussen op late mutaties in tumoren.'

Tweede belangrijkste doodsoorzaak