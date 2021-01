Unilever test zelfreinigende zeewiertechnologie

Worden stinkende schoenen verleden tijd dankzij zeewiertechnologie? Unilever start testen met zijn chemische verbinding afgeleid van zeegras die zelfreinigende oppervlakten kan creëren.

Van hygiënische bankbiljetten over welriekende schoenen tot minder vervuilende schepen: als het van Unilever afhangt, worden die straks mogelijk dankzij technologie die zelfreinigende oppervlakten creëert op basis van een gepatenteerde chemische verbinding afgeleid van... zeewier.

De sinds kort volledig Britse multinational in consumentenartikelen, onder meer bekend als fabrikant van het schoonmaakproduct Cif, smeedde vorig jaar een opmerkelijke joint venture met de biotechinvesteringsgroep Innova Partnerships. Samen zullen ze met die joint venture - Penrhos Bio - de zelfreinigende zeewiertechnologie vermarkten. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times beginnen binnenkort consumententesten met schoonmaakproducten op basis van die Lactam-technologie.

Zeewier is altijd proper omdat het een natuurlijk verdedigingsmechanisme heeft. Jonathan Hague Vicedirecteur wetenschap en technologie Unilever

In plaats van de bacteriën te doden verhindert de technologie dat ze biofilms vormen, een laag slijm die ze produceren en die vastzit aan een oppervlak. 'Onze technologie ontregelt de mogelijkheid voor bacteriën om onderling te communiceren, zodat ze in de eerste plaats geen biofilm maken', zei Jonathan Hague, vicedirecteur voor wetenschap en technologie bij Unilever, aan Financial Times.

'In plaats van harde chemicaliën te gebruiken om bacteriën te doden maken we gebruik van het natuurlijke communicatiemodel (bacteriën communiceren via chemische signalen, red.). Op zeewier worden geen biofilms gevormd. Het is altijd proper omdat het een natuurlijk verdedigingsmechanisme ontwikkelde', stelt Hague.

Tandplak

Lactam helpt niet in de wereldwijde schoonmaakrace tegen het coronavirus, maar het biedt mogelijk veel andere voordelen, stelt Unilever. 'De groei van bacteriën is een probleem op bijvoorbeeld bankbiljetten of bij onwelriekende schoenen. Maar er zijn ook vele toepassingen mogelijk in de diergeneeskunde. Een enorme markt kan van die technologie profiteren.'

9 miljoen Unilever investeerde al zowat 9 miljoen euro in de zeewiertechnologie.

Unilever investeerde al zowat 9 miljoen euro in de zeewiertechnologie, waarvan de knowhow voortvloeit uit de aankoop van het Australische biotechbedrijf Biosignal tien jaar geleden. De joint venture Penrhos Bio voert volgens Financial Times op dit moment gesprekken om de zeewiertechnologie in licentie te geven, om ze te gebruiken bij bankbiljetten en in de tandzorg. Tandplak is een voorbeeld van een biofilm en kan bijdragen tot tandproblemen, staat te lezen op de webstek van Penrhos Bio.

