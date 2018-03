Urologen geven MDxHealth vleugels

Biotechbedrijf MDxHealth schiet omhoog op Euronext Brussel na gunstig nieuws van de Europese Vereniging van Urologen. Bij de opening van de beurs ging het aandeel zo'n 10 procent hoger.

SelectMDx, een niet-invasieve prostaatkankertest van MDxHealth , is opgenomen in de Richtlijnen 2018 (Guidelines) van de European Association of Urology (EAU). Die richtlijnen helpen urologen om gefundeerde behandelingsbeslissingen te nemen op basis van wetenschappelijke data. Ze zullen mogelijk worden opgenomen in de specifieke richtlijnen van EU-lidstaten.

Dit zal werken als een sterke katalysator voor SelectMDx richting klinische doorbraak en terugbetaling in Europa. Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs Analisten KBC Securities

Jan Groen, de CEO van MDxHealth, heeft het in een persbericht over 'een belangrijke mijlpaal' voor zijn bedrijf. De opneming in de richtlijnen betekent dat de kans vergroten dat de test meer gebruikt zal worden.

SelectMDx laat toe op basis van een urinestaal mannen te identificeren die een hoog risico lopen op de agressieve en mogelijk dodelijke vorm van prostaatkanker. Mannen die dat risico niet lopen, hoeven dan geen pijnlijke biopsie te ondergaan. De test is sinds 2016 op de markt in de VS en de EU. Tot dusver werden er al meer dan 15.000 patiënten mee getest.