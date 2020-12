VK keurt als eerste Pfizer/BioNTech-vaccin goed

Het Verenigd Koninkrijk is het eerste land in de wereld dat zijn goedkeuring geeft voor het coronavaccin van Pfizer en BioNTech.

Het vaccin wordt volgende week beschikbaar. Het VK kocht al 40 miljoen dosissen, goed om 20 miljoen mensen te vaccineren aangezien twee inentingen nodig zijn. 'Begin volgende week beginnen we met de uitrol', zegt minister van Volksgezondheid Matt Hancock. Het maakt van het Verenigd Koninkrijk het eerste westerse land dat zijn goedkeuring geeft voor een vaccin tegen het coronavirus.

Vorige week kwam de Britse krant The Guardian al met het nieuws dat de Britse ziekenhuizen de eerste vaccins op maandag 7 december mochten verwachten. Medewerkers van de gezondheidsdienst NHS zouden als eersten worden gevaccineerd.

Het Pfizer/BioNTech-vaccin werkt volgens de baanbrekende mRNA-technologie. Lees hier meer over het de genetische software dat ons moet bevrijden van Covid-19.

De snelle goedkeuring is het gevolg van een noodaanvraag. Ook bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA diende Pfizer zo'n noodaanvraag in. Bij de Europese autoriteiten, het EMA, is zo'n noodaanvraag niet mogelijk. Het EMA werkt met een 'voorwaardelijke marktautorisatie'.