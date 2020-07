VS injecteren recordsom in kandidaat-vaccin

De Verenigde Staten financieren voor 2,1 miljard dollar mee de klinische studies en de productie van het kandidaat-vaccin dat de farmareuzen GSK en Sanofi samen ontwikkelen. In ruil weten de VS zich al verzekerd van 100 miljoen dosissen.

De geopolitieke strijd om voor de eigen bevolking de hand te leggen op zoveel mogelijk coronavaccins, hoewel die nog in volle ontwikkeling zijn, blijft in alle hevigheid woeden.

Operation Warp Speed

De VS leggen niet al hun eieren niet in één mand. De recordinvestering is maar een de vele onder de vlag van de Operation Warp Speed, waarmee het land de ontwikkeling van meerdere beloftevolle kandidaat-vaccins met miljardeninvesteringen spekt in de hoop de ontwikkeling te versnellen en zich nu al van zoveel mogelijk dosissen te voorzien.