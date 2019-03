VS keuren neusspray tegen depressie goed

Het geneesmiddel zal in de VS verkrijgbaar zijn als een neusspray, onder de naam Spravato. Het wordt geproduceerd door Janssen Pharmaceutica, de naar dokter Paul Janssen genoemde groep die de farmaceutische activiteiten omvat van het Amerikaanse concern Johnson & Johnson. Vanwege mogelijke bijwerkingen mag het alleen onder medisch toezicht genomen worden.

Het nieuwe geneesmiddel kan soelaas bieden voor volwassen patiënten die kampen met een depressie die aanhoudt ondanks het gebruik van de huidige beschikbare middelen zoals Prozac. Volgens specialisten gaat het om de belangrijkste ontwikkeling in de behandeling van depressies sinds zowat dertig jaar. Toen werd de werkzame stof fluoxetine op de markt gebracht, het antidepressivum dat bekend is onder de merknaam Prozac.

Dissociatie

Toch kan het gebruik van esketamine ook bijwerkingen geven. Ketamine, soms ook wel 'Special K', 'Kit Kat' of 'Vitamine K' genoemd, wordt gebruikt als een opwekkende drug die de zintuiglijke waarnemingen versterkt. Maar ze kan ook leiden tot een gevoel van dissociatie, van het uittreden uit het eigen lichaam.

‘Om die reden zal dit a priori een behandeling zijn die in het ziekenhuis wordt toegediend, omdat een uur erna medische toezicht nodig is. Je neemt dit niet elke dag en niet thuis’, zegt dokter Pierre de Maricourt, diensthoofd van het Hôpital Sainte-Anne in Parijs, aan het Franse persagentschap AFP. Het ziekenhuis nam deel aan twee klinische fase 3-tests die gefinancierd werden door Janssen.