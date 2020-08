VS kopen 100 miljoen dosissen van J&J-vaccin

De Amerikaanse overheid legt meer dan 1 miljard dollar op tafel voor de productie van 100 miljoen dosissen van het kandidaat-vaccin dat de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson ontwikkelt. De dosissen zullen in de VS geproduceerd worden en dienen voor binnenlands gebruik zodra de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA daar zijn toestemming voor geeft.

J&J laat in een communiqué verstaan dat de VS nog eens 200 miljoen extra dosissen kunnen kopen. ‘We zijn de productie in de VS en wereldwijd aan het opschalen om een vaccin voor noodgebruik af te leveren’, zegt Paul Stoffels, de Belgische chief scientific officer van J&J in het communiqué.

Het kandidaat-coronavaccin, dat de Amerikaanse farmareus sinds juli in ons land en in de VS test in fase 1/2a-studies op gezonde vrijwilligers, beschermde apen met één dosis. Dat leerde een recente studie over preklinische data die werd gepubliceerd in het wetenschappelijke topblad Nature.