VS slepen Walmart voor de rechter om rol in opioïdencrisis

Het Amerikaanse ministerie van Justitie legt een deel van de verantwoordelijkheid in de nationale opioïdencrisis bij de retailketen Walmart.

Volgens de Amerikaanse justitie speelt de retailketen Walmart een rol in de opioïdencrisis die de Verenigde Staten de voorbije decennia in een greep hield. Sinds de eeuwwissel zijn al meer dan 400.000 mensen overleden die verslaafd waren aan medicatie zoals OxyContin. Dat is een chemisch neefje van heroïne dat twee keer zo sterk is als morfine.

De retailketen baat zo'n 5.000 apotheken uit in de VS, die zich in een Walmart-winkel bevinden. De beschuldigingen zijn niet min: het ministerie zegt dat Walmart een systeem heeft gecreëerd waardoor dat netwerk 'de voornaamste leverancier is geworden van zwaar verslavende pijnstillers'.

Volgens de VS is Walmart, de retailer met de hoogste omzet in Amerika, te laks bij de verkoop van die medicatie. De keten zou de medische voorschriften van zijn klanten niet voldoende controleren, ondanks herhaalde waarschuwingen van farmaceuten.

5.000 apothekers In zo'n 5.000 Walmart-winkels is ook een apotheek gevestigd.

Volgens het ministerie onderbemande Walmart zijn apotheken om hogere winstmarges te halen. Een gebrek aan personeel zet werknemers onder druk om voorschriften snel in te vullen, wat het moeilijker maakt om ongeldige voorschriften te herkennen. Ook de te lage prijzen van medicatie zouden veel klanten naar de Walmart-apotheken lokken.