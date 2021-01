Vaccin Johnson & Johnson 66 procent doeltreffend

Ook de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson komt met bemoedigende testresultaten over zijn coronavaccin, dat als groot voordeel heeft dat er maar één dosis van nodig is.

De zoektocht naar een coronavaccin moet tien keer sneller dan normaal verlopen. Welke van de meer dan 250 vaccins die nu in ontwikkeling zijn, zal het halen ?

De race naar het vaccin: van de petrischaal tot in de rekken

Het J&J-vaccin biedt twee grote voordelen: het kan aan koelkasttemperaturen bewaard worden, en er is maar één dosis nodig om resultaten te boeken. De vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, die wel al goedkeuring kregen en intussen ook in omloop zijn bij de vaccinaties in België, bestaan telkens uit twee dosissen, die met een interval van enkele weken moeten toegediend worden.