Vaccin Pfizer/BioNTech goedgekeurd in VS, eerste prik binnen 24 uur

Er wordt onmiddellijk een gigantische logistieke operatie opgestart in de komende uren, om het vaccin naar alle uithoeken van het land te brengen. Aftredend president Donald Trump verklaarde in een filmpje op Twitter dat de eerste vaccins 'binnen de 24 uur' toegediend zullen worden.

Het is het eerste vaccin dat goedgekeurd wordt in de Verenigde Staten, het ergst getroffen land ter wereld, minder dan acht maanden nadat een vrijwilliger voor het eerst een injectie kreeg voor de klinische test. Pfizer gaat nu drie miljoen dosissen sturen naar ziekenhuizen, apotheken en naar speciale locaties van staten en van enkele grote steden. De federale regering besliste om nog drie miljoen andere dosissen beschikbaar te houden om die drie weken later te sturen, wanneer de herhaling van het vaccin nodig is.