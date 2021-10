Vaccinmaker Valneva publiceert veelbelovende resultaten voor coronaprik

Valneva komt maandagochtend naar buiten met veelbelovende resultaten van de fase 3-studie naar de werkzaamheid van zijn coronavaccin. Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk bij 4.012 proefpersonen van 18 jaar en ouder toont aan dat het vaccin een betere immuniteitsreactie opwekt dan de prik van de Zweeds-Britse farmareus AstraZeneca. Ook krijgen de proefpersonen minder met bijwerkingen te maken.

Het coronavaccin van Valneva, dat de naam VLA2001 kreeg, is een zogenaamd geïnactiveerd vaccin, waarbij het coronavirus onschadelijk wordt gemaakt en vervolgens toegediend. Omdat het farmabedrijf met inactieve virusdeeltjes werkt, bestaat de verwachting dat het vaccin mensen over de streep kan trekken die wantrouwig staan tegenover de - beloftevolle - mRNA-technologie die Pfizer en Moderna gebruiken voor hun vaccins.

'Het vaccin volgt een meer traditionele aanpak in vergelijking met de vaccins die momenteel reeds worden toegediend in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Noord-Amerika', zegt Adam Finn, de hoofdonderzoeker van de studie en professor aan de universiteit van Bristol. 'Deze resultaten doen vermoeden dat dit vaccin een belangrijke rol kan spelen in het overwinnen van de pandemie.'