Vaccinparel Univercells tankt 70 miljoen bij

Univercells legde woensdag de laatste hand aan de kapitaalronde, waarvan de grote lijnen de jongste maanden al in De Tijd verschenen . De Waalse vaccinspecialist haalt volgens onze informatie ongeveer 70 miljoen euro op. Daarvan komt zo'n 15 miljoen van Adjuvant, een fonds gelinkt aan de Amerikaanse miljardair-filantroop Bill Gates. Superbelegger George Soros legt ook geld op tafel via zijn Economic Development Fund.

Gates en Soros delen een grote bezorgdheid over de desastreuze impact van de coronapandemie. In een zeldzaam interview in het voorjaar noemde de 90-jarige Soros het ‘de grootste crisis van zijn leven’ die ‘het voortbestaan van onze beschaving in gevaar brengt.’ Ze trokken samen al miljarden uit om de crisis en haar gevolgen te bestrijden - zowel via kapitaal voor ngo’s als door investeringen in commerciële bedrijven.