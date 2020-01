Vakbonden Janssen naar de rechter wegens 'te veel kaderleden'

2900 van de 4900 werknemers is intussen kaderlid. 59 procent van het personeel zou ondertussen uit kaderleden bestaan, stellen de vakbonden. In 2004 was dat cijfer nog maar 35 procent. 'Op die ­manier heeft de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die wij met de directie onderhandelen, steeds minder impact', zegt Goris. 'Want die cao geldt alleen voor bedienden.'

Logisch

Volgens het bedrijf zelf is die evolutie logisch, gelet op de technologische ontwikkeling. 'We zijn een hoogtechno­logisch bedrijf', zegt woord­voerder Tim De Kegel aan de Mediahuis-kranten. 'De mensen die we aanwerven, moeten aan steeds hogere ­weten­schappelijke en technolo­gische eisen voldoen. Dan is het logisch dat we meer kaderleden hebben.'