Van de Stolpe: 'Onafhankelijkheid Galapagos is gegarandeerd'

Galapagos krijgt door de deal met Gilead een recordbedrag van 4,5 miljard euro om 'de uitgaven in onderzoek en ontwikkeling te verdubbelen', zegt CEO Onno Van de Stolpe.

'We schrijven geschiedenis', zegt Onno van de Stolpe, topman van Galapagos, over de intensieve samenwerking die zijn biotechbedrijf is aangegaan met het Amerikaanse farmabedrijf Gilead. Het voorschot van 5 miljard dollar (4,5 miljard euro) dat Galapagos ontvangt, is veruit het grootste dat een farmaceutische concern ooit heeft betaald voor een alliantie met een biotechbedrijf.

Met dit akkoord is een mogelijke overname van Galapagos van de baan?

'Ja. De onafhankelijkheid van onze wetenschap is nu gegarandeerd. We kunnen zelf blijven bepalen welke onderzoeken we wel doen en welke niet. Daar ben ik enorm blij mee.'

De kans is groot dat ik langer bij Galapagos betrokken blijf. Daar heb ik ook enorm veel zin in. Dit is zo spannend. Onno Van de Stolpe CEO Galapagos

'Deze deal is ook een beloning voor wat we de afgelopen twintig jaar aan innovatie hebben opgebouwd. Een fantastisch resultaat. Bij het voorschot dat we ontvangen, valt alles in het niet. En Gilead is een partner die wetenschap hoog in het vaandel heeft staan. Er is een enorm onderling vertrouwen, ook op het persoonlijke vlak.

Galapagos ontvangt een bedrag van 4,5 miljard euro. Wat gaat u daar mee doen?

'We gaan onze uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling verdubbelen. Verder moeten we nog invullen waar we dit kapitaal aan gaan besteden. Daar nemen we onze tijd voor.'

U heeft zelf wel eens gesuggereerd dat uw eigen vertrek nabij is. Zijn daar afspraken over gemaakt?