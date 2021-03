Van der Stolpe krijgt Filius naast zich bij Galapagos

Bart Filius promoveert bij het biotechbedrijf Galapagos tot 'president'. Oprichter Onno Van de Stolpe blijft CEO, maar schuift enkele functies door naar Filius. Hij concentreert zich op de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

Na een reeks zware tegenvallers bij het bedrijf moet de de onderzoekspijplijn worden aangevuld. Dat wordt nu de absolute prioriteit voor CEO Onno Van de Stolpe, het boegbeeld van de groep.

De raad van bestuur heeft Bart Filius, die al operationeel directeur (COO) is, benoemd tot 'president'. Dat is een nieuwe functie in het directiecomité, waardoor hij er een reeks verantwoordelijkheden bij krijgt. Filius wordt verantwoordelijk voor business development, commerciële strategie, finance, human resources en andere operationele activiteiten. Die verantwoordelijkheden zaten tot nu bij Van de Stolpe.

Filius is sinds 2014 actief bij Galapagos, eerst als financieel, later als operationeel directeur. Voor hij bij Galapagos in dienst trad, werkte hij 13 jaar bij Sanofi.

Het persbericht geef ook een reactie mee van Van de Stolpe: 'Ik ben zeer verheugd dat Bart deze nieuwe rol op zich neemt. Hij heeft bewezen dat hij beschikt over een uitstekende strategische visie, zakelijk inzicht en leiderschapskwaliteiten. Ik wil me volledig richten op onderzoek en ontwikkeling, en op onze strategie om first-in-class geneesmiddelen te ontwikkelen op basis van de ontdekking van nieuwe targets.'

Van de Stolpe verklaarde eerder dat hij midden 2022 zou opstappen als CEO, al werd ook al gespeculeerd over een vervroegd vertrek. 'Het is nu niet het moment om afscheid te nemen. Je bent niet alleen CEO voor de leuke momenten. In crisissen moet je er ook staan. Ik wil eerst de strategie uitzetten om uit het moeras te komen en de weg inslaan naar herstel van vertrouwen', verklaarde Van de Stolpe in februari in De Tijd.