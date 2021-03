Vandeurzen en co. kopen meerderheidsbelang in Tiense spuitenleverancier

Smile Invest, het industriële groeifonds rond Urbain Vandeurzen, stapt in de specialist in medisch materiaal Hospidex uit Tienen.

Hospidex is geen producent van medisch materiaal, maar is gespecialiseerd in de invoer, distributie en commercialisering van allerlei producten in West-Europa, gaande van bloeddrukmeters voor particulieren over wegwerpbedpannen tot monitoringsystemen voor ziekenhuizen.

Het bedrijf kwam begin februari in het nieuws nadat het Duitse biotechbedrijf BioNTech, dat een coronavaccin produceert met het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer, er 256 miljoen ‘supernaalden’ had besteld. Dankzij die ‘low dead space’-naalden blijft er amper dood volume of restvloeistof achter in een vaccinflacon. De groep uit Tienen was vorig jaar goed voor een omzet van 30 miljoen euro (+10% ten opzichte van een jaar eerder).

Enkele maanden geleden ging het bedrijf zelf op zoek naar een financiële partner. ‘De reden is de consolidatiegolf die bezig is in de sector, en wij willen op eigen kracht groeien’, zegt Francis Gielen, die bij Hospidex verantwoordelijk is voor financiën en operaties.

Er is een consolidatiegolf bezig in de sector, en wij willen op eigen kracht groeien. Francis Gielen Financiën en operaties Hospidex

De keuze viel uiteindelijk op Smile Invest, het fonds rond captain of industry Urbain Vandeurzen, ex-topman van het technologiebedrijf LMS en ex-voorzitter van de investeringsmaatschappij Gimv. Gielen: ‘Gezondheidszorg is een van de speerpunten van Smile Invest, dat een gedegen trackrecord heeft en net als wij internationaal actief is. Het is een goeie fit.’ Meer financiële details over de deal worden niet bekendgemaakt.

Smile Invest koopt een beperkt meerderheidsbelang in de Hospidex-groep. Gielen en CEO Hendrik Seghers behouden de rest van de aandelen. Tot dusver waren ze via een 50/50-constructie samen eigenaar van Hospidex.

Naar overnames speuren

Gielen en Seghers zullen met Smile Invest onder meer naar overnames speuren. ‘De prioriteit ligt op de Benelux, Frankrijk en de Duitstalige landen, waar we met Hospidex al een sterke positie hebben’, zegt Seghers. Ze werken parallel aan een verbreding van het productengamma.

Met de steun van Smile Invest willen Seghers en Gielen onder meer in ziekenhuizen een nieuw product introduceren voor de opvang van urine en stoelgang om infecties te voorkomen. ‘Het gaat om wegwerpbedpannen van gerecycleerd krantenpapier', zeggen Seghers en Gielen. 'Die kunnen in een speciaal ontworpen verbrijzelaar vernietigd worden tot deeltjes van 1 millimeter, die je veilig kan doorspoelen in het toilet. Er is veel interesse in ziekenhuizen en we gaan dat nieuwe product in eerste instantie in België en Frankrijk introduceren.’

Smile Invest Smile Invest (Smart Money for Innovation Leaders) is een investeringsfonds met 350 miljoen euro kapitaal onder beheer.

Smile Invest richt zich op bedrijven in technologie, gezondheidszorg en digitale diensten.

Het fonds is gefinancierd door 40 ondernemers, onder wie Vic Swerts (Soudal), Jan Toye (ex-Palm), Noël Essers (oprichter H.Essers), Gaëtan Hannecart (Matexi), Bernard Thiers (Mohawk/Unilin), de familie Cordier (ex-Telindus) en Rudi Pauwels (oprichter Biocartis).