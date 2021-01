Variantenspeuders: ‘Het is hier een gekkenhuis’

Door de onrust over de verspreiding van de Britse coronavariant is het alle hens aan dek voor ‘mutantenspeurders’ als Piet Maes, die met zijn team van het Leuvense Rega Instituut de genetische code kraakt van besmette coronastalen. ‘Gemiddeld lukt dat in drie dagen.’

‘Gisteren hadden we in één dag 46 Britse varianten’, zegt viroloog Piet Maes voor de deur van het laatste labo op de tiende verdieping van het Leuvense Rega Instituut. ‘Het is hier een gekkenhuis’, zucht de man, die met zijn team het genoom van positieve coronavirusstalen uitleest en vergelijkt, op zoek naar de verspreiding van veel besmettelijker varianten zoals de Britse.

Dat is crucialer dan ooit, na uitbraken in het West-Vlaamse Houthulst en het Antwerpse Edegem en de vrees dat de Britse variant de dominante stam wordt. Ook de Zuid-Afrikaanse mutant is al ontdekt in labo’s in Leuven en Gent.

Bij Maes en co. voel je de druk op de ketel. ‘Het is vreselijk’, zegt hij, terwijl we handschoenen aantrekken, beschermhoesjes over onze schoenen trekken en het labo binnengaan. ‘We analyseren 250 stalen per week, hoofdzakelijk uit de regio Leuven. In de zomervakantie waren dat er 100.’

Binnen zien we hoe een van Maes' teamleden vloeistof toevoegt aan 72 virusmonsters in een bioveiligheidskabinet om steriel te werken. ‘Hier vernietigen we eerst het virus met een chemisch middel. En voegen we alcohol toe. Uiteindelijk blijft alleen het genetisch materiaal over in water.’

Naarmate we opschuiven in de gang raken we de tel kwijt van het aantal labo’s en blijkt hoe lang de ketting van de genoomanalyse is. ‘Gemiddeld duurt het drie dagen voor we een verzameling stalen hebben gekraakt’, zegt Maes, die uitlegt dat na het vernietigen van het virus een eiwit wordt toegevoegd om het RNA (de genetische code, red.) om te zetten in DNA.

‘Fragmenten van genetisch materiaal vermenigvuldigen we in deze ovens’, gaat Maes verder, wijzend naar toestellen die doen denken aan elektronische typemachines. ‘Om snel te gaan moet je voldoende basismateriaal hebben.’

Analyseerbare stalen gaan door een sequentiemachine - beeld u een uit de kluiten gewassen printer in - die het genoom van het virus uitleest en in code omzet. Maes toont een minicassette in de vorm van een thermometer. ‘Op zo’n cassette, die 900 euro kost en we maar één keer kunnen gebruiken, kan je 50 stalen aanbrengen. Per ‘run’ kan je er vijf in de machine leggen. Elk staal krijgt een identiteitskaart.’

Pas dan kunnen Maes en co. uitpluizen hoezeer het genoom van elk staal verschilt van het ‘oerstaal’, de sequentie die begin vorig jaar in het Chinese Wuhan werd uitgelezen en geldt als referentiepunt. ‘In Excel-rapporten kan ik de individuele genoomcodes van de stalen bekijken’, zegt Maes, wijzend naar de ellenlange slierten van letters en cijfers op een scherm in zijn kantoor.

Virussen veranderen voortdurend door kopieerfoutjes bij het vermenigvuldigen, maar van een nieuwe variant is pas sprake als het om een opeenstapeling gaat. ‘De Britse en Zuid-Afrikaanse varianten herken je aan letters die anders zijn (mutaties) of niet gekopieerd werden en dus ontbreken (deleties) op specifieke plekken in het genoom. Bij de Britse gaat het om 33 mutaties (onder meer in het uitsteekseleiwit, waarmee het zich vasthecht aan de cellen, red.).’

In de kiem smoren

Het grote belang van het speurwerk van Maes en co. spreekt voor zich. ‘Als we een Britse mutant vinden in een staal, verwittigen we het labo dat het ons bezorgde. Dat contacteert de betrokkene en een gezondheidsinspecteur traceert diens contacten. We moeten een scherp beeld krijgen om de verspreiding in de kiem te smoren.’

Maar koken kost geld. ‘Op deze gang staat voor miljoenen euro’s aan machines. Eén genetische staalanalyse kost 100 euro.’ Maes trok al op 3 februari van vorig jaar, samen met een doctoraatsstudent, een nacht door om zijn allereerste sequentie te bepalen (van het staal van Philip Soubry, die als eerste in ons land positief testte op corona, red.). ‘Maar ik vroeg maanden tevergeefs om extra middelen bij onze overheden en tal van buitenlandse fondsen. Best frustrerend, ja.’

5 miljoen euro

De federale overheid kwam onlangs over de brug. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) besliste de universitaire labo’s jaarlijks 5 miljoen euro toe te stoppen om structureel te speuren naar mutaties. ‘We maken nu een surveillancekaart met chronologische en geografische data van alle stammen in België. Dat is cruciaal om snel varianten te traceren die kunnen ontsnappen aan de vaccins.’

In labo’s in Gent, Luik en sinds kort ook Antwerpen speuren collega’s van Maes mee naar mutanten. ‘Al is nog niets beslist over wie hoeveel middelen krijgt en wanneer die er komen’, zegt Maes, die had gewild dat structureel 5 à 10 procent van alle positieve stalen wordt uitgelezen.