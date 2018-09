Verkoop biotechbedrijf kan Verelst en Coucke miljoenen opleveren

Het investeringsfonds Droia, opgestart door de vroegere aannemer Luc Verelst, verkoopt Tusk Therapeutics voor 655 miljoen euro aan het Zwitserse Roche. Marc Coucke, Emiel Lathouwers (AS Adventure) en de familie Van Hool zijn ook aandeelhouders van de start-up.

De verkoop van Tusk Therapeutics is een opsteker voor een reeks Belgische ondernemers, met Verelst op kop. De stichter van bouwbedrijf Groep Verelst kan tot 300 miljoen van de 655 miljoen euro opstrijken. Voor Coucke, die aandeelhouder is van Droia en ook rechtstreeks investeerde in Tusk Therapeutics, kan de deal ruim 125 miljoen euro opleveren. Emiel Lathouwers, oprichter van AS Adventure, krijgt ruim 20 miljoen euro. De voorwaarde is wel dat een beloftevolle kankertherapie de onderzoeksfase overleeft.

Kanker uitroeien

Droia is een investeringsfonds met een missie: kanker uitroeien. Het fonds neemt wetenschappers en startende ondernemers die een oplossing tegen kanker zoeken, onder zijn vleugels. Zo ook met Tusk Therapeutics. Het biotechbedrijf werd in 2014 opgestart in Strombeek-Bever, in de kantoren van Droia. Toen bleek dat het idee voor een behandeling met immuuntherapie levensvatbaar was, werd uitgeweken naar het Britse Stevenage.

We hadden twee keuzes: of we deden de testen op patiënten zelf, of we zochten een partner. Omdat klinische studies duur zijn, hebben we voor de tweede optie gekozen. Luc Dochez CEO Tusk Therapeutics

Onder leiding van de Belg Luc Dochez, die een paar jaar geleden het Nederlandse Prosensa naar de beurs had gebracht, ontwikkelden een dertigtal wetenschappers een product dat nu klaar is om op patiënten te worden getest. ‘We hadden twee keuzes: of we deden de proeven zelf, of we zochten een partner. Omdat klinische studies duur zijn, hebben we voor de tweede optie gekozen’, zegt Dochez.

Zo komt het dat een kleine vier jaar na de start Tusk Therapeutics wordt verkocht aan de farmareus Roche, die meteen 70 miljoen euro betaalt. Bij vorderingen van de kankerbehandeling komen daar mijlpaalbetalingen bij. Alles samen zal Roche 655 miljoen euro op tafel leggen.

Janwillem Naesens van Droia heeft er vertrouwen in dat Droia op termijn de volledige 655 miljoen euro zal ontvangen. ‘Er zijn risico’s aan dit programma verbonden, maar het is een behandeling die breed inzetbaar is. Lukt de behandeling niet voor één vorm van kanker, dan kan ze wel nog voor een andere vorm slagen.’

Immuuntherapie

Tusk Therapeutics werkt aan een therapie waardoor het immuunsysteem zich tegen de kankercellen keert. ‘Onze T-cellen worden door kanker onderdrukt, waardoor ons immuunsysteem niet meer genoeg werkt en de kankercellen gaan woekeren. Met onze therapie nemen we een rem weg, zodat het immuunsysteem zich weer tegen de kanker kan kanten’, stelt Dochez.

Immuuntherapie is een zeer beloftevolle behandeling tegen kanker. Uitbehandelde patiënten blijken plots nog geholpen te worden door deze therapie. Big Pharma zet dan ook volop in op deze vorm van kankertherapie.

Wij hebben in meerdere etappes 30 miljoen euro geïnvesteerd in Tusk Therapeutics. Janwillem Naesens managing partner Droia

Droia is de grootste aandeelhouder van Tusk Therapeutics, met zo’n 75 procent van de aandelen. Coucke, de vroegere eigenaar van Omega Pharma, heeft 9 procent. De overige aandelen zijn in handen van de managers van het biotechbedrijf, onder wie Dochez.

‘Wij hebben in meerdere etappes 30 miljoen euro geïnvesteerd in Tusk Therapeutics’, zegt Janwillem Naesens, partner van Droia. ‘Het was onze eerste investering en het is een bijzonder succesvolle.’

Mecenas

Verelst verkocht zijn bouwbedrijf op zijn veertigste voor 100 miljoen euro en stortte zich als mecenas op de strijd tegen kanker. Hij slaagde erin een tiental Belgische ondernemers achter zich te scharen, die mee-investeerden in Droia. Zo heeft Coucke 13,6 procent in Droia en Emiel Lathouwers heeft 4,15 procent. Verder is ook geweten dat de familie Van Hool kapitaal stopte in Droia, maar de overige investeerders verkiezen niet te worden vermeld.

75 miljoen Droia Het in 2011 gestarte Droia heeft in een eerste ronde 75 miljoen euro geïnvesteerd in start-ups actief in kanker. Een tweede ronde van nog eens 100 miljoen euro staat in de steigers.

Droia heeft de voorbije jaren tien investeringen gedaan. Tusk Therapeutics is het eerste bedrijf dat wordt verkocht. Eerder dit jaar bracht Droia ook het Californische biotechbedrijf Arcus Biosciences naar de beurs. Arcus haalde 138 miljoen dollar op bij zijn beursgang.