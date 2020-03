Verkoop dochterbedrijf levert IBA mooie jaarwinst op

IBA, de Waalse specialist in bestralingsapparatuur, sluit 2019 af met 7,6 miljoen euro winst, maar die is nagenoeg volledig te danken aan de verkoop van het dochterbedrijf RadioMed.

Omzetmatig kende IBA een sterk jaar. De vier bedrijfstakken – protontherapie, dosimetrie, radiofarma en industriële oplossingen – wisten allemaal heel wat nieuwe bestellingen binnen te halen en in de tweede jaarhelft werden diverse orders ook uitgevoerd. De omzet van de groep klom hierdoor 9,8 procent hoger tot 282,6 miljoen euro. De sterkste prestatie, een omzetgroei van 10,5 procent, was er voor de protontherapietak, goed voor vier vijfden van de groepsomzet.

De protontherapie-activiteit heeft echter last van margedruk doordat concurrenten marktaandeel proberen te winnen, legt topman Olivier Legrain uit in een persbericht. Het antwoord van IBA bestaat erin systematische kostencontrole door te voeren.

Nog duidelijker wordt de impact op het niveau van de recurrente bedrijfswinst (rebit). IBA had over 2019 een positief cijfer beloofd en slaagt daar ook in, maar het cijfer is wel minimaal: 87.000 euro tegen nog 5,7 miljoen euro in 2018. Een terugval met 98,5 procent.