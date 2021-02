Vers biotechfonds haalt 78 miljoen euro op

Het Gentse durfkapitaalfonds V-Bio Ventures haalt 78 miljoen euro op om via een nieuw fonds opnieuw te investeren in beloftevolle biotech- en agritechbedrijven in Europa. V-Bio Ventures, opgericht in 2015 door Willem Broekaert en Christina Takke, haalde met zijn eerste fonds 76 miljoen euro op. Dat bedrag werd geïnvesteerd in een portfolio van 15 binnen- en buitenlandse bedrijven. ‘Het gros van die investeerders stapt opnieuw in’, zegt Broekaert.

Jonge bedrijven

‘Er zijn nog geen investeringen gedaan’, zegt Takke. Wel zal V-Bio Ventures volgens haar trouw blijven aan zijn klassieke investeringsstrategie. ‘We investeren in nieuwe en jonge bio- en agritechbedrijven die oplossingen ontwikkelen voor reële problemen. In de loop der jaren bouwden we een netwerk uit, waardoor we jonge bedrijven organisatorisch kunnen helpen om hun team uit te breiden. We zien dat er in België voldoende fondsen zijn voor matuurdere bedrijven, maar er is ook nood aan financiële en organisatorische ondersteuning in het begin.’