Versluys vergroot belang in MDxHealth

Bart Versluys trekt zijn belang in het Waals-Amerikaanse diagnosebedrijf MDxHealh op tot 5,48 procent. De West-Vlaamse vastgoedondernemer werpt zich steeds meer op als geldschieter voor de Belgische farmasector .

Bouwondernemer Bart Versluys heeft zijn belang in MDxHealth opgetrokken tot 5,48 procent. Dat laat het diagnosticabedrijf met hoofdzetels in Californië en Luik weten in een persbericht. Versluys kocht de aandelen via zijn holding Scorpiaux. Omdat de drempel van 5 procent is overschreden krijgt Versluys ook stemrechten in de aandeelhoudersvergadering.

De West-Vlaming stapte voor 1,88 miljoen euro in een kapitaalverhoging die MDxHealth op 27 september doorvoerde en waarbij het bedrijf via een aandelenuitgifte en een private plaatsing 18 miljoen euro ophaalde. Ook biotechinvesteerder Rudi Mariën vergrootte toen zijn belang.

Koopje

Scorpiaux bezit nu 3.867.776 miljoen aandelen in het bedrijf en verwierf het nieuwe pakket aan 0,85 euro per stuk. Dat is veruit de laagste prijs waaraan MDxHealth zich ooit financierde.

Verluys deed dus een koopje maar de risico's zijn navenant. Het bedrijf dat zich specialiseert in tests om prostaatkanker op te sporen, moest de kapitaalverhoging doorvoeren om te kunnen overleven. De verwachte inkomstenstroom bleef de voorbije jaren uit, terwijl de kosten voor onderzoek en marketing aandikten. De bankrekening liep maand na maand verder leeg. Zonder de kapitaalverhoging zou het geld begin volgend jaar op geweest zijn.

Coucke

Waar Bart Versluys opduikt, is zijn goede vriend en zakenpartner Marc Coucke nooit ver weg. Coucke bezat in 2016 3,3 procent in MDxHealth. Het is niet geweten of hij ook in de kapitaalverhoging is gestapt.