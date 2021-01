Vertraging bij levering Moderna-vaccins

Frankrijk

Het is niet bekend hoelang productieproblemen zullen aanhouden. Ons land heeft 2 miljoen dosissen besteld bij Moderna. Dat is minder dan van de andere vaccins.

De logistiek van Moderna, dat geen eigen operaties heeft in Europa, is complex. De cruciale vaccincomponenten worden in Zwitserland gemaakt, het afvullen gebeurt in Spanje. Een nieuwe hub van het Zwitserse transportbedrijf Kuehne + Nagel op Brucargo in Zaventem is verantwoordelijk voor de logistiek.