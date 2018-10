Vertraging voor Kiadis, 'maar geen extra risico'

Kiadis Pharma heeft extra huiswerk gekregen voor het zijn stamceltechnologie in Europa mag beginnen verkopen. De analisten van KBC Securities reageren bedeesd: 'keep calm and carry on'.

KBC Securities ziet geen reden waarom aandeelhouders van Kiadis Pharma moeten panikeren. Het beurshuis blijft bij haar standpunt en raadt aan het aandeel te kopen met een koersdoel van 20,50 euro. Toch is Kiadis vrijdagochtend de sterkste daler op het Brusselse koersenbord.

Kiadis Pharma meldde deze ochtend dat het post had gekregen van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. Het biotechbedrijf zit in de laatste rechte lijn om ATIR101 goedgekeurd te krijgen voor commercialisering, maar moet de gegevens uit vorige patiëntenproeven verder uitspitten en extra vragen beantwoorden. Het adviescomité van de EMA zal daardoor pas volgend jaar een oordeel vellen en niet dit kwartaal zoals gehoopt.

ATIR101 is een technologie om stamcellen te behandelen zodat de slaagkans bij stamceltransplantaties bij bijvoorbeeld leukemiepatiënten groter wordt.

'Dit is ontgoochelend', klinkt het bij KBC Securities. 'Maar het betekent niet dat het risico op een niet-goedkeuring groter wordt. Keep calm and carry on.' De analist merkt op dat ook het Italiaanse Molmed, dat een gelijkaardige therapie ontwikkelde, drie vragenrondes moest doorspartelen alvorens groen licht te krijgen.

Kiadis benadrukt zelf dat het geen nieuwe patiëntentesten moet opzetten. Indien dat wel het geval was, zou het bedrijf meteen weer een tweetal jaar zoet zijn geweest. De commerciële lancering in de tweede jaarhelft van 2019 komt niet in gevaar. 'Kiadis heeft nog tijd om de commerciële organisatie op te bouwen, de productie op punt te stellen en de onderhandelingen voor terugbetaling te voeren', aldus KBC Securities dat vorige maand een optimistisch rapport publiceerde waarin het Kiadis 'een ondergewaardeerde leider in de wereld van transplantatiegeneeskunde' noemde.