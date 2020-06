Vic Swerts investeert in nieuw biotechfonds

‘We mikten op 50 miljoen euro, maar we doen beter. Dat is in de huidige omstandigheden een prestatie. Het toont aan dat biotech in onze regio hotter is dan ooit’, zegt co-oprichter Nico Vandervelpen, verwijzend naar onder meer de recente beursprestaties van Argenx. ‘We willen doorgroeien tot 80 of 100 miljoen euro. We vertrouwen erop dat dat zal lukken.’