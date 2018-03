Vijf nieuwe rechtszaken tegen Coucke & co

De jongste weken ging veel aandacht naar de claim die Perrigo tegen Coucke en het investeringsfonds Waterland indiende bij Cepani, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Volgens Perrigo hebben zij de financiën van Omega Pharma bij de verkoop van de farmagroep op een frauduleuze manier mooier voorgesteld dan ze waren door kunstmatige omzet te creëren en door de schuldenpositie te sturen. De ondernemer diende begin vorig jaar een tegenclaim in tegen de farmareus die hem in april 2016 de laan uitstuurde.

Verse lading

Maar daar komen nu vijf rechtszaken bij, vier in de Verenigde Staten en eentje in Israël, waar Perrigo ook een notering heeft. Dat blijkt uit het jaarverslag van Perrigo. De vier procedures in de VS dateren van begin dit jaar, die in Israël van midden 2017. Ze werden aangespannen door een reeks vermogensbeheerders (Manning & Napier, Mason Capital, Pentwater, Harel Insurance en First Manahttan) en een fonds van de werknemers van de Israëlische elektriciteitsmaatschapij (Israël Electric Corporation).