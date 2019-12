Vindevogel koopt Nederlandse vitaminespecialist

Diversificatie

Vision Healthcare is niet het enige project van Vindevogel. Via zijn investeringsvehikel Damier bezit hij ook 10 procent van Cooper-Vemedia, een omvangrijke speler in voorschriftvrije geneesmiddelen, de sector waarin het voor hem enkele decennia geleden allemaal begon.

Hij is via Damier ook eigenaar van het gelijknamige hotel in Kortrijk en de cocktailbar Sprezza. Vindevogel heeft ook belangen in het ginmerk Copperhead en in The Ark, dat een ‘Tomorrowland op zee’ organiseert.

Eind deze zomer kocht hij een kwart van de aandelen van Zoute Events, de organisator van de bekende oldtimerrally Zoute Grand Prix.