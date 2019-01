Vindevogel slaat Mylène aan de haak

De West-Vlaamse ondernemer Yvan Vindevogel koopt het Mechelse bedrijf Mylène, bekend van zijn homeparty’s met verzorgings- en cosmeticaproducten. Mylène-eigenaar Creafund komt tegelijkertijd aan boord bij Vindevogel’s bedrijf Vision Healthcare.

Vindevogel bouwt sinds 2017 aan Vision Healthcare, een groep gespecialiseerd in de onlineverkoop van voedingssupplementen, cosmetica en gezondheidsproducten. Die omvat al bedrijven in België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar levert in heel Europa.

Nu komt daar ook Mylène bij, een bedrijf dat via zijn consulenten op homeparty’s verzorgings- en cosmeticaproducten, juwelen, stijlaccessoires, maar ook textiel en interieurartikelen verkoopt. Mylène zit sinds 2015 in de handen van de financiële investeerder Creafund en van zijn management. Die kochten het van de oprichters, de familie Seutin.

77.000 homeparty's

Mylène zal dit jaar ruim 30 miljoen euro omzet boeken en een brutobedrijfswinst (ebitda) van meer dan 3 miljoen. De omzet komt voor drie kwart voort uit de verkoop van verzorgings- en cosmeticaproducten en wordt bijna hoofdzakelijk in België en Nederland gerealiseerd. Mylène organiseert jaarlijks 77.000 homeparty’s en heeft 350.000 personen in zijn klantenbestand. Het werkt met een honderdtal vaste medewerkers en 2.500 zelfstandige consulenten. Met Mylène erbij haalt Vision Healthcare een omzet van meer dan 105 miljoen euro in 2018.

105 miljoen Omzet Vision Healthcare Met Mylène erbij komt Vision Healthcare aan een omzet van meer dan 105 miljoen euro in 2018.

De overname gebeurt deels in cash en deels via de uitgifte van nieuwe aandelen ten voordelen van Creafund en de Mylène-managers. Voor de deal zat Vision Healthcare voor 82 procent in de handen van Vindevogel en voor 18 procent in die van een reeks individuele aandeelhouders. Na de transactie zal Vindevogel nog ongeveer twee derde van de aandelen bezitten en komt Creafund als tweede aandeelhouder met 15 procent aan boord. De individuele aandeelhouders zullen in de nieuwe constructie ook zo’n 15 procent in handen hebben.

Versnellen

‘Mylène is onder Creafund geprofessionaliseerd. Maar het zette slechts een paar voorzichtige stappen online. Wij gaan dat met Vision Healthcare versnellen’, legt Yvan Vindevogel uit. Mylène zal, net als de andere bedrijven van Vision Healthcare, kunnen terugvallen op een gemeenschappelijke ‘back office’ (IT, financiën, administratie, enzovoort) en de digitale ‘hub’ van Vision Healthcare. ‘We zijn die hub volop aan het opbouwen. We zijn 30 digitale specialisten aan het aanwerven met kennis van e-commerce, klantenrelaties, zoekrobotten of nog onlineverkoop via sites als Bol.com en Amazon’, zegt Vindevogel.

Om de meer dan 40 merken uit zijn portefeuille te promoten zal Vision Healthcare ook gebruik maken van ‘influencers’, invloedrijke personen die online en op sociale media merken aanprijzen. Parallel is het voorts de bedoeling de producten van de andere Vision Healthcare-bedrijven via homeparty’s te verkopen.

Honger

Begin 2018 stelde Vindevogel al onomwonden dat hij uit was op overnames. Zijn honger is met Mylène nog niet gestild, stelt hij. ‘We zijn de enige partij in Europa die aan het consolideren is in de sector van de onlineverkoop van voedingssupplementen, verzorgingsproducten en cosmetica.’ Volgens hem is wat de groep aan het doen is uniek is in haar segment van de markt. Met name de directe verkoop aan consumenten en de pan-Europese aanpak springen eruit.