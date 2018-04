Vindevogel slaat grote slag bij Sanofi

Vindevogel kocht in 2002 een Nederlandse divisie van Solvay en legde daardoor de hand op Valdispert, een middel op basis van plantenextracten dat helpt tegen stress en slapeloosheid. 'Het was een grote gok. Maar het was een berekend risico. Ik wist dat ik het kon. Als ik maar de vrijheid heb. Laat mij doen, en ik zal slagen', zei hij ooit. In de jaren erna reeg hij de overnames na elkaar. Zijn ambities waren evenwel groter dan zijn financiële middelen toelieten. 'Ik voel me geremd door een gebrek aan geld', zei hij daarover waarna Vindevogel private-equitybedrijf IK binnenhaalde.

Tijgerbalsem

Intussen is Vindevogel met zijn investeringsvehikel Damier, genoemd naar het hotel in Kortrijk waar hij eigenaar van is, ook andere activiteiten aan het uitbouwen waaronder het ginmerk Copperhead en Vision Healthcare. Die laatste is gespecialiseerd is in de verkoop van voedingssupplementen, gezondheidsproducten en cosmetica. Na een reeks overnames verspreid over Europa wil Vindevogel de verkoop via internet aanzwengelen.