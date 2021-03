Vindevogel stapt op trein van lege beursvehikels

Ondernemer Yvan Vindevogel werkt aan de oprichting van een blancochequebedrijf - een spac in het vakjargon. Zijn doel is 200 miljoen à 300 miljoen euro op te halen om een bedrijf in gezonde voeding en/of cosmetica over te nemen.

Het zijn drukke dagen voor de Kortrijkse ondernemer Yvan Vindevogel. Eerder deze week kocht hij samen met de private-equityreus CVC de Franse producent van voorschriftvrije geneesmiddelen Cooper-Vemedia op voor ongeveer 2,2 miljard euro. Voor Vindevogel is de deal een terugkeer naar de wortels van zijn familiaal imperium.

Naast dat omvangrijke project is hij in alle stilte ook met een andere operatie bezig: de oprichting van een spac. Spac staat voor Special Purpose Acquisition Company, vrij vertaald een blancochequebedrijf. Investeerders brengen een vehikel naar de beurs met de belofte om het bij beleggers opgehaalde geld - de blanco cheque - binnen twee jaar in te zetten voor de overname van een bedrijf. De overgenomen onderneming krijgt via een omweg en een fusie met de spac een beursnotering.

Het spac-fenomeen brak vorig jaar volledig door (zie inzet), vooral in de Verenigde Staten. Maar ook in Europa - in het bijzonder in Nederland - winnen spacs aan populariteit.

Spacs braken vorig jaar volledig door, vooral in de Verenigde Staten. Maar ook in Europa - in het bijzonder in Nederland - winnen ze aan populariteit.

Vindevogel onderzoekt zo'n constructie, vernam De Tijd van meerdere bronnen. Volgens onze informatie wil hij 200 miljoen à 300 miljoen euro vergaren om een spac op poten te zetten. Vindevogel zou een niet onbelangrijk deel zelf aanbrengen. De spac zou mikken op een overname van een bedrijf met digitale inslag dat actief is in gezonde voeding en/of cosmetica. Beide leunen aan bij zijn huidige activiteiten.

Vindevogel bevestigt dat hij zo'n piste onderzoekt. 'Het zit erin, maar het project zit nog in een voorstadium. Het is zeker nog niet rond', zegt hij.

Amsterdam

De beurs van Amsterdam lijkt een streepje voor te hebben op die van Brussel voor het project van de West-Vlaamse ondernemer. Verschillende spacs noteren al in Amsterdam en het fenomeen is er al enkele jaren ingeburgerd. In ons land zijn er nog geen duidelijke regels voor spacs. De beurswaakhond FSMA bestudeert de jonge financiële constructie. Een dubbele notering is een piste om ook in Brussel een notering te krijgen.

Vindevogel is niet de enige Belgische ondernemer die de oprichting van een spac bestudeert. Ook investeerder en ondernemer Dieter Aelvoet timmert aan een Belgisch blancochequebedrijf. Hij mikt op zowat 100 miljoen euro en speurt naar een familiale kmo die actief is in een niche, zich richt tot andere bedrijven (B2B) en digitalisering centraal stelt.

Apart project

Het spac-project van Vindevogel staat los van Cooper-Vemedia en van Vision Healthcare, het onlineplatform voor vitaminen en cosmetica dat hij enkele jaren geleden lanceerde. In mei vorig jaar stapte het Amerikaanse investeringsfonds Avista aan boord van dat platform, net als de ondernemer-investeerder Filip Balcaen. Met een prijskaartje van 305 miljoen euro was het, in volle eerste lockdown, een van de grootste Belgische deals in maanden.

Vindevogel is eigenaar van het Damier-hotel in Kortrijk en van de Kortrijkse cocktailbar Sprezza. Hij heeft belangen in het ginmerk Copperhead en in The Ark, dat een ‘Tomorrowland op zee’ organiseert. Ook bezit hij een kwart van Zoute Events, de organisator van de oldtimerrally Zoute Grand Prix.