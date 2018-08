Vindevogel vult online apotheek aan

De West-Vlaamse ondernemer koopt drie merken van sectorgenoot Qualiphar. Ze vullen zijn onlinepoot Vision Healthcare aan.

Vindevogel bracht eerder dit jaar verschillende bedrijven onder in Vision Healthcare, een onlinepoot gespecialiseerd in de verkoop van voedingssupplementen en gezonde voeding: het Nederlandse Remark, maar ook de Duitse internetwinkel Bärbel Drexel, het Nederlandse Flinndal, het Vlaamse Purasana en het marketingbedrijf Squad.

Maar daar wou de West-Vlaamse ondernemer het niet bij laten. Begin dit jaar liet hij blijken dat hij hongerig was naar overnames. In juni legde hij al de hand op het Britse Cute Nutrition, een specialist in schoonheids- en vermageringsmiddelen. En zopas sloot hij een tweede deal: via Vision Healthcare koopt hij drie merken van sectorgenoot Qualiphar (familie Verlinden). Het gaat om Midalgan (crème tegen spierpijn), Bexedyl (reinigen en spoelen van neus en ogen) en Ostrin (voedingssupplement op basis van oesterextract).

Midalgan is veruit het belangrijkste merk uit die portefeuille. Vision Healthcare distribueerde de drie middelen al via zijn Nederlandse dochter Remark. Financiële details worden niet bekendgemaakt, omzetcijfers evenmin.

Vision Healthcare is voor ruim 80 procent in handen van Vindevogel. Toen hij Remark en de andere bedrijven in het nieuwe vehikel inbracht, haalde hij ook geld op bij enkele managers en externe investeerders. Bij die partijen zijn onder meer Steven Buyse en Michael Lavrysen (beiden actief bij de financiële reus CVC in België), Rémi Buttiaux (private-equitygroep IK) , Roger Anné (sportvoedingsproducent Aminolabs) en Thierry Bogaert (oud-CEO van het biotechbedrijf Devgen).

Vemedia

Vindevogel zit al meer dan dertig jaar in de wereld van de gezondheidsproducten. Hij richtte in 1987 samen met Marc Coucke Omega Pharma op, maar verkocht in 1994 zijn deel aan Coucke.

Hij is nog steeds actief in de sector van de voorschriftvrije geneesmiddelen via Vemedia-Cooper. Ook bij Vemedia-Cooper staat Vindevogel te popelen om een grote deal te realiseren. Hij bouwde Vemedia uit tot het investeringsfonds IK in 2012 aan de deur klopte en zijn geesteskind kocht voor 145 miljoen (schulden inbegrepen). In 2016 kocht het investeringsfonds Charterhouse Vemedia voor 375 miljoen en voegde het samen met het Franse Cooper.

Vindevogel bezit 10 procent van de nieuwe groep Vemedia-Cooper. Die is goed voor een omzet van 420 miljoen euro.