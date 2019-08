Vitamines slikken we voor zoete koek

De verkoop van voedingssupplementen, vitamines en mineralen blijft stijgen, zonder enig bewijs dat die producten werken. Wetenschappers waarschuwen al jaren dat ze meestal niet nodig zijn en soms zelfs schadelijk. ‘We zijn gevoelig voor snelle oplossingen.’

Een studeerpil, een capsule om te helpen met afvallen, een supplement ter versterking van de vaginale flora of een poeder om extra lang te kunnen sporten. Voedingssupplementen beloven - zij het doorgaans in vage bewoordingen - veel. Japanse ginkgo biloba doet iets voor het geheugen, magnesiumpillen helpen bij de spierwerking, kurkuma of geelwortel om ouder te worden.

Dit soort supplementen is weggegooid geld. Alleen specifieke groepen, zoals veganisten en zwangere vrouwen, kunnen wel iets extra’s gebruiken.

Zulke middeltjes zijn meestal zonder voorschrift te krijgen bij de apotheek, supermarkt, drogist of op internet. Bijna driekwart van de pillen, bruistabletten en poedertjes gaat over de toonbank van apotheken en gespecialiseerde webshops.

Een grote groep klanten trekt zich niets aan van wetenschappers die al vele jaren uitdragen dat supplementen meestal niet nodig zijn als je dagelijks gezond en gevarieerd eet. De kans op een tekort is uiterst klein. Het fruit en de groenten die je niet eet, kun je niet aanvullen met vitaminen of mineralen uit een potje. Kortom: het kopen van dit soort supplementen is weggegooid geld.

Alleen specifieke groepen kunnen wel iets extra’s gebruiken, zoals vitamine D tegen botontkalking voor vrouwen boven vijftig en mannen boven zeventig jaar, vitamine B12 voor vegetariërs en veganisten of foliumzuur voor zwangere vrouwen. Maar er is geen bewijs dat vitamine- en mineralensupplementen helpen tegen depressie of het risico verminderen op hart- en vaatziekten of vroegtijdig overlijden. En door het slikken van vitamine C duurt de griep in het beste geval een halve dag korter.

Gevoelloosheid

Het veelgehoorde adagium ‘baat het niet dan schaadt het niet’ gaat ook niet op. Voor verschillende vitaminen is een overdosis wel degelijk schadelijk, zeker omdat de doses in pillen de jongste jaren vaak enorm verhoogd zijn. Zo kan vitamine B6, waarvan altijd gedacht werd dat het overschot werd uitgeplast, leiden tot tintelingen en gevoelloosheid in handen en voeten. En ijzer kan zich opstapelen in de lever, al gebeurt dat niet vaak.

Valse belofte van een langer leven Francis Collins, voorman van het invloedrijke Amerikaanse National Institute of Health, slikt geen extra vitaminen of mineralen. In een blog schreef hij dat die niet leiden tot een langer of gezonder leven, verwijzend naar een zesjarige studie bij 27.000 Amerikaanse volwassenen. Wie dagelijks supplementen zegt te slikken loopt volgens dat onderzoek eenzelfde kans op overlijden als mensen die nutriënten via voeding binnenkrijgen. Bij sommigen vergroot het slikken de risico’s en in bepaalde gevallen wordt het leven erdoor verkort. In eerste instantie zagen de onderzoekers wel een verband tussen het slikken van supplementen en een lagere sterftekans. Maar dat bleek te maken te hebben met andere factoren. Want de middelen worden vooral gebruikt door mensen die meer verdienen, beter op hun gezondheid letten, zelden roken en minder alcohol drinken.

Het geloof in de kracht van extra vitamines is er niet door gebroken. Uit een onderzoek van Test-Aankoop uit 2016 blijkt dat Belgen het slikken van pillen, capsules, poeders en drankjes met extra voedingsstoffen heel gewoon vinden. 57 procent van de Belgen koopt minstens een voedingssupplement per jaar en meer dan een op de vijf Belgen slikt dagelijks een voedingssupplement. Het gaat vooral om vitaminepillen voor volwassenen en kinderen die overal verkrijgbaar zijn.

De vitaminepillenindustrie vaart er wel bij. Het Nederlandse chemiebedrijf DSM, wereldwijd de grootste producent, verkocht in 2018 weer meer voedingssupplementen dan het jaar daarvoor. Het had afgelopen jaar wel een flinke meevaller doordat een Duitse vitaminefabriek van BASF door een brand stil kwam te liggen, maar ook zonder die tijdelijke rugwind rapporteerde de vitaminedivisie over vorig jaar ‘extra sterke groei’.

De groei is volgens een woordvoerder zo groot omdat mensen in ontwikkelde landen een tekort hebben aan essentiële microvoedingsstoffen vanwege hun leefstijl en dieetgewoonten. DSM speelt ook in op een opkomende trend: gepersonaliseerde voeding. Met digitale hulpjes kunnen consumenten hun gezondheid en voedingsstatus volgen en vervolgens producten aanschaffen met de juiste balans aan voedingsingrediënten.

Angst wegslikken

Onderzoek naar waarom mensen naar de potjes grijpen, is schaars. Op discussiefora duikt regelmatig het argument op dat ons voedsel veel minder voedingsstoffen bevat dan vroeger. ‘Ik ben een 60-plusser en neem dagelijks een vitamine/mineralenpil, waardoor ik gegarandeerd voldoende binnen krijg’, reageert iemand. ‘Het is moeilijk om de vele wetenschappelijke onderzoeken te screenen en op waarheid te beoordelen. Soms moet je afgaan op je gutfeeling’, zegt een ander.

‘Consumenten die voedingssupplementen kopen, zijn er grofweg in twee categorieën’, zegt de woordvoerder van Neprofarm, een vereniging van fabrikanten van voedingssupplementen. ‘De eerste gebruikt multivitamines als aanvulling op een gevarieerd en gebalanceerd dieet. Voor veel mensen is het dagelijks eten van de aanbevolen hoeveelheden fruit en groenten te hoog gegrepen. Een tweede groep doet het als zich een gezondheidsprobleem voordoet. Dan gaat het meestal om producten gebaseerd op kruiden, bijvoorbeeld producten met valeriaan om te ontspannen of sint-janskruid bij neerslachtige gevoelens.’