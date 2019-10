Vlaamse kmo gaat strijd aan met okselvijvers

Sylphar bouwt zijn gamma voorschriftvrije apothekersproducten verder uit met de overname van Axitrans en Axideo. Twee producten tegen overmatig zweten.

Sylphar-oprichter Robin List is sinds de intrede van Vendis Capital als aandeelhouder (in 2017) op overnametocht. Nu betaalt het bedrijf 6 miljoen euro voor de twee merken Axitrans en Axideo. Het neemt die over van het Waalse Vésale Pharma.

De twee merken zijn vooral gekend bij patiënten met hyperhidrose (oftewel overactieve zweetklieren) om okselvijvers, zweethanden en -voeten te bestrijden. Bij toediening worden de zweetklieren geblokkeerd waardoor een normaal zweetniveau bereikt wordt.

Axitrans en Axideo zijn in België goed voor anderhalf miljoen euro omzet. 'Wij gaan dat verder uitbouwen, in België maar ook daarbuiten. Dat is onze sterkte', zegt Robin List, oprichter en CEO van het bedrijf. Sylphar verkoopt intussen in 50 landen in Europa, het Midden Oosten en sinds kort ook in landen als Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland. Het bekijkt momenteel ook de intrede op de Chinese markt.

Nummer 1 in witte tanden

List richtte het bedrijf tien jaar geleden op als spinoff van Remedent, gespecialiseerd in tandverzorging. Hij noemde de spinoff naar zijn twee kinderen - Sylke en Sylvan - en maakte onder andere van iWhite (voor witte tanden) de absolute nummer één in zijn categorie bij Europese apothekers.

Het belangrijkste merk in de portefeuille is Remescar. Dat werd oorspronkelijk in de markt gezet als product tegen littekens maar is nu gekend voor de bestrijding van oogwallen en rimpels. Andere producten zijn Herpatch (koortsblazen en aften) en Shur (slechte adem).

Vorig jaar nam List twee Britse merken over die vrijwel uitsluitend online te krijgen zijn: Pro Teeth Whitening (witte tanden) en Nutravita (vegan voedingssupplementen). Sylphar - met hoofdzetel in Sint-Martens-Laten - heeft een dertigtal mensen in dienst. Het ontwikkelt alle producten zelf, maar besteedt andere activiteiten zoals productie en distributie uit.