Vlaamse biotechstarter in zee met Russische miljardair

Het jonge biotechbedrijf Aphea.Bio en de multinational EuroChem - grotendeels in handen van een Russische industrieel - gaan samen op zoek naar bodembacteriën om de efficiëntie van meststoffen te verhogen.

‘Ongeveer de helft van de meststoffen die landbouwers op akkers strooien, wordt niet opgenomen door de planten waarvoor ze dienen’, schetst Isabel Vercauteren, topvrouw van Aphea.Bio, het probleem. Bedrijven werken daarom aan technologie om de bemesting bij landbouwers te optimaliseren. Een van de nieuwe pistes die het miljardenbedrijf EuroChem nu bewandelt is om zijn klassieke meststoffen te combineren met micro-organismes zoals bacteriën en schimmels.

‘Daar komen wij in beeld’, aldus Vercauteren. Aphea.Bio ging vorig jaar als spinoff van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie van start met een kapitaalinjectie van 9 miljoen euro. Met bio-informatica en complexe dna-analyses brengt het bedrijf het bodemleven rond een plant in kaart met de ambitie biologische gewasbescherming een nieuw gezicht te geven.

Het bedrijf vloeit deels voort uit de expertise van de Leuvense onderzoeker Jeroen Raes, die zich toespitst op de analyse van het menselijke microbioom – het bacterieel leven in onze darmen – en de link probeert te leggen met allerhande ziektes.

Tarwe en maïs

‘Ook in elke akker krioelt het van micro-organismes’, zegt Vercauteren. Sommige veroorzaken schade aan wortels bijvoorbeeld. Maar Aphea.Bio gaat op zoek naar die micro-organismes die bondgenoot zijn van planten. Er zijn er bijvoorbeeld die schimmels tegengaan of die de plant helpen bij de opname van stikstof en fosfaat, twee cruciale stoffen die de groei en gezondheid van planten bevorderen.

Onderzoekers hebben sinds de opstart al meer dan duizend van die micro-organismes toegepast in serres en vorige week zijn de eerste proeven in open lucht gestart met wintertarwe. De zaden waren daarbij omhuld door een coating van micro-organismes die bij kieming binnendringen in de wortels van de plant. Volgend jaar volgen ook veldproeven voor maïs.

Grote interesse

De technologie en expertise van Aphea.Bio heeft intussen al de interesse getrokken van de grote spelers in de sector. ‘We praten met Syngenta, Bayer, BASF’, aldus Vercauteren die zelf een verleden heeft in de landbouwdivisie van Bayer. Maar de eerste die daadwerkelijk toehapt voor een samenwerking, is Eurochem.

Gedurende 2,5 jaar zal Aphea.Bio in opdracht van de multinational data en grondstalen van tien veldproeven van EuroChem analyseren, om een zicht te krijgen op de wisselwerking tussen bemesting, het bodemleven en plantengroei. De volgende stap is dan te komen tot een nieuwe generatie meststoffen.

EuroChem telt wereldwijd 26.000 werknemers, waarvan 400 in Antwerpen, en beschikt over mijnbouwactiviteiten en meststoffenfabrieken. Het bedrijf met hoofdkwartier in Zwitserland is grotendeels eigendom van de Rus Andrey Melnichencko wiens vermogen door Forbes op meer dan 15 miljard dollar wordt geschat. Hoeveel de samenwerking oplevert, wordt niet bekendgemaakt.