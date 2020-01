Vlaamse farmafamilie overweegt beursgang

De farmafamilie Van Rompay, die al cashte met de verkoop van Docpharma en Uteron Pharma, maakt zich op voor een terugkeer naar de beurs. De zoektocht naar extra geld voor Hyloris is ingezet.

Stijn van Rompay, oprichter en CEO van Hyloris (‘High yield, low risk’), heeft grote plannen met het Luikse farmabedrijf. Zeven jaar na de opstart heeft het een 15-tal geneesmiddelen in ontwikkeling. Het ene project staat verder dan het andere, maar de ondernemer schat dat in totaal al 16 miljoen euro in onderzoek is geïnvesteerd.

‘We gaan snel vooruit, maar willen nog meer ontwikkelen. We moeten dus kijken naar extra financiering’, zegt Van Rompay aan de telefoon vanuit San Francisco, waar alle toppers uit de farmasector vertoeven voor de jaarlijkse JPMorgan Healthcare Conference.

Volgens onze informatie brengt Hyloris alles in gereedheid voor een beursgang op Euronext Brussel en zijn begeleidende banken aangesteld voor de kapitaaltransactie. ‘Alle pistes liggen open’, nuanceert Van Rompay. Dat betekent dat een private kapitaalronde of een partnerschap ook tot de mogelijkheden behoren. Hyloris haalde in de herfst van 2018 nog 5,5 miljoen euro op, bij onder andere Christian Dumolin (Koramic Investment Group), Jos Sluys (investeringsfonds Saffelberg) en Marc Corluy, een ex-bankier. Het bedrijf werd toen op zowat 35 miljoen euro gewaardeerd.

Nieuw leven voor bestaande medicijnen

Hyloris is geen farmabedrijf zoals een ander en heeft een atypische aanpak. Het speurt niet naar nieuwe molecules maar vertrekt van bestaande medicijnen die al langer op de markt zijn en waarvan het patent al is verlopen. Die herformuleert Hyloris, waarna het daar een patent op neemt en het geneesmiddel test bij patiënten.

Het eerste product van Hyloris is een pijnbestrijder. ‘We hebben twee bestaande middelen verenigd tot één product en de juiste mix gevonden, waardoor er een synergetisch effect is. Bovendien bevat het geen opioïden. Daar is in de VS een grote nood aan’, zegt Van Rompay. In de VS is sprake van een opiatencrisis wegens het zeer kwistige gebruik van zulke krachtige pijnstillers. De andere Hyloris-medicijnen in ontwikkeling zijn voornamelijk gericht op hartaandoeningen.

De Hyloris-aanpak vergt minder tijd en geld dan die van de klassieke farmabedrijven. Het ontwikkelingstraject duurt volgens Van Rompay tot vijf jaar en kost 8 miljoen euro. De stoffen die Hyloris gebruikt zijn al uitgebreid getest.

Vierde grote project

Hyloris is Van Rompays vierde grote project. Hij stond mee aan het roer van het beursgenoteerde Docpharma, een verdeler van generische geneesmiddelen die voor ruim 200 miljoen euro verkocht werd. Later bouwde hij met François Fornieri, de baas van het Luikse Mithra, Uteron Pharma uit, waarvan de interessantste medicijnprojecten in handen zijn van Mithra, dat op de Brusselse beurs noteert.