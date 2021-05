Vlaamse investeerders pompen miljoenen in Leuvense slimme pleister

Pulsify Medical werd in de zomer van 2019 opgericht. Achter het bedrijf staan verschillende specialisten in ultrasone beeldvorming van het hart, zoals professor Jan D’hooge van UZ Leuven (bestuurder) en Lieven Herbots van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt (adviseur). De CEO is Iwan van Vijfeijken.

Het bedrijf ontwikkelt een pleister om het hart en andere vitale organen in real time te bewaken. De slimme pleister bevat ‘duizenden sensoren’ die verschillende parameters in de gaten houden. De bedoeling is om hartproblemen te voorkomen of sneller in te grijpen als ze zich toch voordoen.