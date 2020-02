Vlaamse kmo pioniert met cannabisolie in apotheek

Amophar start maandag met de verkoop van cannabisolie via Belgische apotheken en waagt zich daarmee in een grijze zone.

Vanaf maandag is cannabisolie vrij verkrijgbaar in de apotheek. Dat is niet te danken aan een wetswijziging, maar aan een initiatief van Amophar.

Het bedrijf heeft in de VS een lading cannabidiol (CBD) - een niet-roesverwekkend bestanddeel van cannabis - gekocht en liet het poeder bij een Belgische onderaannemer verwerken en verpakken tot potjes cbd-olie van 10 milliliter. Het bedrijf heeft er intussen al meer dan 1.000 geleverd aan apothekers en groothandelaars.

‘Ons product is op kwaliteit gecontroleerd en biedt zo een betrouwbaarder alternatief voor wat je in CBD-shops kan kopen’, luidt het.

Beperkingen

CBD-olie is onder andere populair bij patiënten met chronische pijn en spasmes. Ook voor epilepsiepatiënten is het vaak een hulpmiddel.

De CBD-olie die in de apotheek te koop is, is officieel geen geneesmiddel.

Maar, in tegenstelling tot in tal van andere landen, is CBD en bij uitbreiding cannabis in België niet toegelaten voor medische doeleinden. Op twee uitzonderingen na. Een: Sativex, een medicijn dat CBD en THC - waar je high van wordt - bevat, bestemd voor een specifieke groep MS-patiënten. En ten tweede is CBD op doktersvoorschrift te verkrijgen via een magistrale apothekersbereiding, waarvoor het beursgenoteerde Fagron de grondstoffen levert.

De beperkingen hebben evenwel een grijs circuit in het leven geroepen, met als resultaat CBD-shops die her en der zijn opgedoken. Daar kan je wel vrij CBD-producten kopen. Dat is niet illegaal zolang die minder dan 0,2 procent THC bevatten.

Het probleem is dat die producten op geen enkele manier onderworpen zijn aan controle op de kwaliteit of de inhoud. Bovendien mogen ze ook niet worden gepromoot als medicinaal middel waardoor ze over de toonbank gaan als massageolie of geurbloemen, terwijl ze wel degelijk bestemd zijn voor consumptie.

Geen officieel geneesmiddel

Ook de CBD-olie in de apotheek zal een etiket 'niet voor consumptie' krijgen en is officieel geen geneesmiddel, zolang daar geen nieuwe wetgeving over is. ‘Maar we lossen wel het probleem van de kwaliteitscontrole op, en we lossen het conflict op tussen de klant die ernaar vraagt en de apotheker die er niet kan op ingaan en de klant moet doorsturen naar het buitenland of CBD-shops.’