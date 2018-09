Vlaamse ondernemers steken miljoenen in farmabedrijf Hyloris

De farmaondernemer Stijn Van Rompay heeft 5,5 miljoen euro verzameld om een versnelling hoger te schakelen met zijn nieuwe farmabedrijf Hyloris.

Van Rompay overtuigde onder anderen Christian Dumolin (Trust Capital), Jos Sluys (Saffelberg), Robert Taub en de ex-bankier Marc Corluy om de buidel open te trekken.

Hyloris (kort voor High Yield LOw RISk) legt de focus op geneesmiddelen voor zeldzame ziektes en heeft daarbij een zeer atypische aanpak. Het Hyloris-team speurt niet zelf naar nieuwe molecules in labo’s, maar neemt bestaande medicijnen, waarvan het patent verlopen is, als uitgangspunt en gaat in testen na of die ook voor andere ziektes ingezet kunnen worden. 'Drug repurposing' in het jargon.

‘Het voordeel is dat de weg naar de markt veel sneller is. Grote studies naar de veiligheid van de medicijnen zijn in het verleden al gebeurd. Daar hoeven we geen tijd en geld meer in steken’, klinkt het.

Kanker

Hyloris heeft zes projecten in de pijplijn. Het bedrijf ontwikkelde bijvoorbeeld een mondspoeling om mondslijmvliesontsteking bij kankerpatiënten aan te pakken. ‘Dat is een vaak voorkomend probleem na chemotherapie bij patiënten met kanker in de nek, de hals of het gezicht’, zegt Van Rompay. ‘Patiënten hebben daardoor moeite om te slikken en te praten. Maar een oplossing is er nog niet.’ Andere middelen van Hyloris zijn gericht op onder andere hartritmestoornissen en pijnbestrijding. Van Rompay verwacht dat het eerste medicijn uit eigen stal in 2020-2021 op de markt kan komen.

Ze zeggen dat je zo'n bedrijf maar één keer in je leven bouwt. Ik ga het nog vijf keer doen. Stijn Van Rompay

De familie Van Rompay lag eerder al aan de basis van Docpharma, de vroegere beursgenoteerde verkoper van generische medicijnen. Later volgde ook de verkoop van het Luikse Uteron Pharma (de voorloper van Mithra) dat Stijn Van Rompay samen met François Fornieri uitbouwde. 'Ze zeggen dat je zo'n bedrijf maar één keer in je leven bouwt. Ik ga het nog vijf keer doen', zei Van Rompay eerder in een interview.

Pfizer

Intussen heeft hij naast Hyloris nog twee andere bedrijven op de rails staan. Met Alter Pharma werkt hij volop aan een 'Docpharma bis', waarvan de omzet dit jaar naar 90 miljoen euro zal aandikken. Met de recente instap van het Amerikaanse investeringsfonds Riverside mikt het bedrijf op een groeispurt.