Voor het eerst in ruim 30 jaar is er een nieuw geneesmiddel dat patiënten met eierstokkanker die resistent zijn geworden aan chemo een betere overlevingskans geeft. Het UZ Leuven had de leiding over de studie, waarbij een 'ADC' de ziekte bestrijdt met precisiebombardementen. 'Deze resultaten zijn hoopgevend', zegt hoofdonderzoeker Toon Van Gorp.