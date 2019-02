Vlaamse puistjesbestrijder trekt geld aan van DSM

Beerse

‘S-Biomedic heeft een vernieuwend technologieplatform en fundamentele inzichten in het microbioom, en het heeft veelbelovende producten in de pijplijn’, zegt Rob Beudeker van DSM Venturing in een persbericht.

S-Biomedic is gevestigd in de incubator JLABS van Johnson & Johnson, of Janssen Pharmaceutica, in Beerse. Het bedrijf wordt geleid door de Tsjechische medeoprichter Veronika Oudiva. De meeste managementposities worden bekleed door buitenlanders.