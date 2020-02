Vlaamse scale-up maakt testen op coronavirus 30 keer sneller

Het Limburgse Ugentec heeft een grote deal beet met LGC, een Brits bedrijf dat wereldwijd een kwart van de diagnostische tests levert, waaronder die voor het coronavirus.

Hoeveel de deal waard is, wil Wouter Uten, een van de twee oprichters en de COO van het medisch techbedrijf, niet kwijt, maar 'het gaat om een grote stap voor ons bedrijf'.

Ugentec werd opgericht in 2014 door Uten en Tom Martens. Het ontwikkelde met Fastfinder software om labotests te automatiseren en te digitaliseren. Onder meer de biotechpioniers Annie Vereecken en Herman Verrelst zijn aandeelhouders van de scale-up die de voorbije jaren 11,25 miljoen euro aan risicokapitaal ophaalde. Vorig jaar stapte ook de Limburgse investeringsmaatschappij (LRM) in.

Grote labo's

De software wordt vandaag gebruikt in een 100-tal grote laboratoria in 72 landen. Het bedrijf geeft geen omzetcijfers vrij, maar volgens Uten is die het voorbije jaar bijna verdubbeld. Ugentec levert rechtstreeks aan de labo’s of via de grote diagnosticaspelers zoals Siemens Healthineers en Hamilton Robotics. Onlangs werden ook grote contracten afgesloten met Roche en BASF.

De data die door onze software worden gedigitaliseerd verzamelen we in een centrale databank. Zo bekomen we epidemiologische inzichten. Wouter Uten Oprichter en CEO van Ugentec

Met de software van Ugentec kunnen tests op basis van DNA-analyse (van bijvoorbeeld virussen of bacteriën) tot 30 keer sneller verlopen dan bij de manuele analyse door een laborant. 'Elk bloed-, speeksel- of weefselstaal wordt samen met een reactievloeistof in een analysetoestel geplaatst. Die gegevens worden vaak door de laborant geïnterpreteerd, wat voor 100 tests snel twee uur duurt. Met onze software kan dat op enkele minuten. Bovendien zijn menselijke fouten uitgesloten. Labo’s kunnen zo grote volumes verwerken zonder extra personeel in te schakelen.'

Ugentec heeft een deal gesloten met LGC, een Britse diagnosticaproducent dat een kwart van alle moleculaire labotests (op basis van DNA-analyse) ter wereld levert, onder meer voor infecties van de luchtwegen, seksueel overdraagbare ziekten of van tumorweefsel. Ook een groot deel van alle tests om het coronavirus op te sporen komt van LGC, dat 2.800 werknemers telt en een omzet draait van 387 miljoen pond (460 miljoen euro). 'Bij de coronavirustests zal LGC de toegang leveren tot het cloudplatform waarop onze software draait.'

Uitbraak beheersen

Voor het nieuwe coronavirus gaat het om honderdduizenden tests. 'Snelheid is cruciaal om een uitbraak te beheersen', zegt Uten. 'Hoe meer en sneller je tests je kan doen, hoe beter.'