Vlaamse start-up versnelt vaccinontwikkeling bij farmareus GSK

Het jonge Gents-Brusselse Radix levert aan het Britse farmabedrijf GSK technologie die de ontwikkeling van een vaccin versnelt. ‘We richten ons op kleine, specifieke verbeteringen in de processen van bedrijven', klinkt het bij de specialist in artificiële intelligentie.

GSK werkt samen met zijn Franse concurrent Sanofi in de race naar een coronavaccin. Maar als hun middel, waarvan de Britse overheid al 60 miljoen dosissen bestelde, op de markt komt, dan heeft ook een Gents-Brusselse start-up daartoe bijgedragen. De technologie van Radix helpt GSK in een vroeg stadium van de ontwikkeling van een vaccin, dus ook dat tegen het coronavirus.

In dat stadium is het belangrijk te weten hoe snel bepaalde levende bacteriën zich voortplanten op een petrischaaltje. Traditioneel telt een labo-onderzoeker met het blote oog de kolonies, de zichtbare clusters van gedeelde cellen van de bacterie.

‘Dat is een arbeidsintensief, repetitief en zelfs saai proces, maar voor een juiste interpretatie is heel wat ervaring en kennis nodig’, zegt de 29-jarige CEO Davio Larnout. ‘Het gaat niet alleen om de aantallen, maar ook om de aard van de kolonies. Daardoor is het een schoolvoorbeeld van waar artificiële intelligentie nuttig kan zijn. De telling van de kolonies, op basis van een foto die wordt ingeladen, gaat zes keer sneller met onze software. Ook is die veel accurater dan een mens.'

Saaie jobs

Radix ontsproot twee jaar geleden aan het brein van de handelsingenieur Larnout en zijn kompanen Laurent Sorber, een 32-jarige wiskundige bolleboos, en Florian Goossens, een 28-jarige burgerlijk ingenieur bouwkunde. 'We waren gefrustreerd door repetitieve en saaie jobs en zagen in hoe artificiële intelligentie een oplossing kan bieden.’

In twee jaar groeide het Gents-Brusselse bedrijf naar een omzet van 2 miljoen euro en 30 werknemers. Het is winstgevend. Behalve op lifesciences richt Radix zich op toepassingen in de human resources. ‘De eerste toepassing bouwden we op vraag van de VDAB. De arbeidsbemiddelaar wilde een systeem dat de vacatures en de cv’s in de database automatisch matcht. Met onze oplossing krijgt een werkzoekende bij het inladen van zijn cv meteen een rangschikking van alle jobs waarvoor hij in aanmerking komt, zonder eerst een paar honderd vacatures te doorploegen.'

De toepassing leverde Radix twee awards (van Datanews en Agoria) op. Meerdere grote bedrijven, waaronder de uitzendgroepen House of HR en Jobat, gebruiken ze intussen voor hun inhuisrekrutering en talentmanagement. Andere klanten zijn Mediahuis, Atlas Copco en Brussels Airport. Voor dat laatste ontwikkelde Radix een predictief model om passagiers snel op de hoogte brengen van wanneer hun bagage op de band in de aankomsthal rolt.

Felicitaties

Maar het paradepaardje is de oplossing voor GSK. Dat de Britse farmareus een fabriek en een belangrijke R&D-afdeling in Waver heeft, speelde Radix in de kaart, zegt Larnout. ‘Daardoor raakten we binnen op het niveau van senior management. We werkten samen met Paul Smyth, senior manager data science bij GSK Vaccines. In twee weken hadden we een eerste versie klaar, nog eens twee weken later was de software operationeel. Dat we felicitaties van een vicepresident van de groep kregen, was een enorme opsteker.’

Larnout benadrukt dat artificiële intelligentie een ondersteunde technologie moet zijn, die de mens in zijn job of functie versterkt, maar nooit vervangt. Hij past ook voor het grote verhaal waarbij AI wordt ingezet in de farma en biotech voor de ontwikkeling van nieuwe molecules en medicijnen, volgens het model ‘hoog risico, hoge opbrengst’. ‘Dat laten we liever aan andere start-ups. Wij richten ons op kleine, specifieke verbeteringen in de processen van bedrijven, zoals de doorlooptijd verminderen, met een klein budget en dus ook een kleiner risico. Als je dat kan doen in een lange ketting van deelprocessen, kan je ook een groot verschil maken.’

+50% groei Radix rekent de komende jaren op 50 procent groei per jaar, ondanks de coronacrisis.