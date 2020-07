Vlaamse start-up volgt corona-immuniteit in bedrijven op

Een Vlaamse start-up ontwikkelde een digitaal platform waarmee bedrijven de immuniteit van hun personeel kunnen opvolgen om zo de activiteiten veilig te kunnen herstarten.

Het initiatief komt van de sportarts Servaas Bingé en tech-ondernemer Jelle Van De Velde die vorig jaar aan de wieg stonden van emma.health, een digitaal gezondheidsplatform dat samenwerkt met het ziekenfonds Partena. Door de komst van het corona-virus hebben ze hun focus nu verlegd naar een platform om het virus en de immuniteit ervan op te volgen bij bedrijven. Dat gebeurt met het consortium TestCovid19.be, vernam De Tijd.

Paul Gheysens

In dat consortium zitten dokters, biotechnologen, wetenschappers, ingenieurs en ondernemers. Een van de financiers is de West-Vlaamse vastgoedfamilie Gheysens (Ghelamco), die minderheidsaandeelhouder is van emma.health, dat een tiental medewerkers telt.

Het doel is om met een doorgedreven teststrategie bedrijven te helpen inschatten hoe het staat met de immuniteit van hun werknemers tegen het coronavirus. 'Als er voldoende groepsimmuniteit is kunnen bepaalde activiteiten sneller worden herstart. We willen allemaal snel naar een normale wereld', zegt Bingé.

Concreet zullen werknemers op het platform een intakegesprek hebben met een chatbot die gebruik maakt van algoritmes. Er zullen vragen worden gesteld over klachten die gerelateerd zijn aan het coronavirus. Mensen die mogelijk acuut ziek zijn, zullen doorverwezen worden naar de huisdokter of een triagecentrum. Wie al genezen is of de ziekte mogelijk heeft doorgemaakt, zal de aanbeveling krijgen om een immuniteitstest te ondergaan. Anderen zullen worden geadviseerd om geïsoleerd te blijven.

Veilig opstarten

'Zo zal de juiste test bij de juiste persoon terechtkomen en kunnen bedrijven veilig terug opstarten', zegt Bingé. 'Wanneer er in een groep werknemers voldoende groepsimmuniteit is, kan overwogen worden om hen bijvoorbeeld in te zetten voor contacten met klanten'.

Op dit moment wordt er veel verwacht van het massaal uitvoeren van testen. 'Maar die zijn geen wondermiddel op zich. Er moet goed nagedacht worden welke test aan wie wordt gegeven en wanneer', vindt Bingé. Zijn platform is compatibel met de verschillende testmethodes.

Immuniteit

Wetenschappers zijn het echter nog niet eens over hoe de immuniteit tegen het coronavirus precies in elkaar zit. Er wordt gewaarschuwd dat mensen die eerder besmet waren mogelijk toch opnieuw ziek kunnen worden. 'Klopt', zegt Bingé. 'Er zijn nog veel vraagtekens, maar met ons monitoringplatform kunnen we dat net goed in kaart brengen en kunnen we hier veel uit leren'.

'We zijn klaar om het uit te rollen en willen de komende week testen doen bij een aantal bedrijven' Dr. Servaas Bingé Mede-initiatiefnemer TestCovid19.be

Over de prijs en andere precieze modaliteiten van het platform wil Bingé nog niet veel kwijt. 'We zijn klaar om het uit te rollen en willen de komende week testen doen bij een aantal bedrijven'. Ondertussen overlegt het consortium met de overheid, van het geneesmiddelenagentschap FAGG, die toeziet op de coronatesten, tot de federale taskforces Data en Testing die geleid worden door minister Philippe De Backer (Open VLD).

En dan is er nog het aspect privacy, dat nu ook in beeld komt bij de apps voor 'contact tracing' die door overheden worden bekeken. Bingé: 'Het platform voldoet aan de GDPR-regels en de rapportering naar de arbeidsgeneesheer gebeurt anoniem.' Het initiatief van Bingé staat los van contact tracing-apps, maar er zou later wel een koppeling gemaakt kunnen worden, zegt de dokter.