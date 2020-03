Vlaamse start-up werkt aan coronavaccin

Het Vlaamse biotechbedrijf Ziphius Therapeutics, opgericht door ondernemer Chris Cardon, zet alles op alles om binnen enkele maanden een Covid-19-vaccin klaar te hebben om te testen op mensen.

Het vaccin is gebaseerd op mRNA-technologie. Bij een klassiek vaccin worden onderdeeltjes van een bacterie of een virus ingespoten, zodat het lichaam immuunstoffen kan aanmaken en zich wapent tegen een aanval. Ziphius, genoemd naar een zeldzame spitssnuitdolfijn, pakt het helemaal anders aan. ‘We maken van het lichaam een medicijn- of vaccinfabriekje‘, zegt oprichter en CEO Chris Cardon.

Ziphius vertrekt van mRNA (messenger RNA) dat het in het lichaam injecteert. Dat is een soort code die cellen instructies geeft om eiwitten aan te maken. Dat zijn specifieke stoffen die een verstoord lichaamsproces recht trekken of - in het geval van een vaccin - stoffen die als antigen fungeren en waartegen het lichaam een afweerreactie oproept. In het geval van Covid-19 wordt die instructiecode opgesteld op basis van de genetische informatie van de ziektekiemen.

Zikavirus

De technologie werd ontwikkeld aan de Gentse universiteit en leverde eerder al een vaccin tegen het zikavirus op. ‘Dit kan toepasbaar zijn voor een vaccin tegen Covid-19’, klinkt het. De benadering van Ziphius is vergelijkbaar met die van het Amerikaanse Moderna Therapeutics, dat al gestart is met patiëntenproeven voor zijn vaccin.

Het zou onredelijk zijn mochten we het met onze kennis niet proberen. Chris Cardon CEO en oprichter Ziphius Therapeutics

Zo ver staan Cardon en co. nog niet, maar bijna alle middelen worden op dat project gezet. ‘Het zou onredelijk zijn mochten we het met onze kennis niet proberen. 80 procent van onze mensen is ermee bezig.’

Cardon hoopt binnen een vijftal maanden een product klaar te hebben dat op mensen getest kan worden. Als dat succesvol afloopt, is het aan andere farmabedrijven om erop verder te werken. Ziphius telt 14 werknemers, wat tegen het jaareinde zal oplopen tot boven 20. 'Hoe meer volk, hoe sneller we kunnen schakelen. Maar we wachten nog op twee nieuwe, Duitse collega’s. We willen die zo snel mogelijk naar hier halen, maar dat is dezer dagen niet eenvoudig.’

Marc Coucke

6 miljoen Kapitaal Chris Cardon en een West-Vlaamse ondernemersfamilie staken samen 6 miljoen euro in de start-up.