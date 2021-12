Vlaamse technologie kan gepersonaliseerde kankertherapie goedkoper maken

Trince, een nieuwe spin-off van de UGent, ontwikkelt een nano- en lasertechnologie waarmee farmabedrijven gepersonaliseerde kankerbehandelingen veilig, snel en goedkoop kunnen produceren.

Celtherapie is een van de beloftevolste farmadomeinen. Bij zo’n gepersonaliseerde therapie worden afweercellen van een patiënt genetisch gemodificeerd en opgekweekt in een labo, waarbij ze aangeleerd krijgen welke kankercellen ze moeten aanvallen. Om de immuuncellen klaar te stomen worden therapeutische, biologische moleculen ingebracht. Een uitdaging, want het is niet evident de grote moleculen in te brengen zonder de cel te doden.

Het bedrijf haalde 4 miljoen euro op bij het biotechfonds Novalis II, het spin-off-fonds Qbic II en enkele ervaren privé-investeerders.

Farmabedrijven gebruiken vooral gemodificeerde virussen - 'virale vectoren' - om de therapeutische moleculen in de cellen loodsen. Maar dat is complex, duur, traag en niet zonder risico voor de patiënt.

Een team van Kevin Braeckmans en Stefaan De Smedt, professoren aan de UGent, stoomde de voorbije tien jaar een techniek klaar om celtherapie sneller, veiliger en goedkoper te produceren. ‘Aan de immuuncellen voegen we nanodeeltjes toe. Door ze met laserlicht te bestralen, vormen die kleine gaatjes in het membraan. Met laserbelichting kan je dat zelfs op nanoschaal goed controleren. Via de gaatjes kunnen de therapeutische moleculen naar binnen, om de immuuncellen genetisch te wijzigen.’

‘Het is niet de eerste technologie om gaatjes te maken in het celmembraan’, zegt Braeckmans. ‘Maar ze is een stuk veiliger voor de cellen en aan het einde van de rit is de kwaliteit van de therapeutische cellen beter.’

We denken dat we de kwaliteit van celtherapieën kunnen verbeteren en ze betaalbaarder kunnen maken. Philip Mathuis CEO Trince

Braeckmans en De Smedt kregen 3 miljoen euro om hun gepatenteerde technologie, die het vaktijdschrift Nature Nanotechnology haalde, op punt te stellen. 2,25 miljoen euro onderzoeksfinanciering kwam van de Europese Unie, 600.000 euro via het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF), waarmee de Vlaamse overheid beloftevolle technologie helpt te vermarkten. Daardoor konden de onderzoekers de optische apparatuur verkleinen, van een kamervullende installatie naar een die je op een tafel kan zetten.

De spin-off Trince moet de technologie nu verder ontwikkelen en commercialiseren. Braeckmans gaat er deeltijds aan de slag als chief scientific officer, terwijl De Smedt voorzitter wordt van de wetenschappelijke adviesraad.

Via een eerste kapitaalronde beschikt Trince, dat zich met vijf werknemers in Gent vestigt, over 4 miljoen euro. ‘We halen die op bij een consortium’, zegt CEO Philip Mathuis, die veel ervaring heeft met start-ups en tien jaar het biotechbedrijf Ovizio leidde. ‘Onze hoofdinvesteerder is Novalis II, een Vlaams biotechfonds. Voorts investeren het spin-off-fonds Qbic II en enkele ervaren privé-investeerders.’ Binnen vijf jaar wil Trince doorstomen naar 35 à 40 werknemers.

Trince wil zijn toestellen verkopen aan onderzoekers, maar ook aan farmabedrijven. Het ontwikkelt een aangepaste technologie waarbij een vezelstructuur direct contact van de cellen met de nanodeeltjes verhindert. Daardoor kunnen de nanodeeltjes zelf niet in de immuuncellen doordringen. Dat is veiliger en maakt het eenvoudiger de technologie te laten goedkeuren.

‘Farmabedrijven zoeken een instrument dat ze in de hele keten kunnen verwerken, zodat alle onderdelen steriel verbonden zijn’, zegt Mathuis. ‘Onze technologie kan steriel verbonden worden met een bioreactor, die de gewijzigde immuuncellen op grote schaal opkweekt. Zo kan je per patiënt een gesloten systeem aanbieden.’

Aan interesse is er geen gebrek, al kan Trince nog geen namen geven. ‘Farmabedrijven evalueren onze prototypes’, zegt Braeckmans. ‘Ook onderzoekers hebben al aangegeven dat ze onze technologie willen aanschaffen.’

‘Farmabedrijven zoeken voor de productie van celtherapieën alternatieven voor virale vectoren. Niet alleen zijn er bezorgdheden over veiligheid voor de patiënt, er is ook ook een tekort en het productieproces is complex en duurt lang’, zegt Mathuis.